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Олег Артюков

Baijiahao: Россия по-тихому устроила Западу неприятности в Китае

Россия без лишнего шума организовала Западу неприятности в Китае
3:17
Экономика

Этим летом страны Европейского Союза согласовали очередной, четырнадцатый по счёту, пакет санкций против России. Судя по всему, европейские политики не намерены останавливаться, и за ним могут последовать новые ограничительные меры.

Россия без лишнего шума организовала Западу неприятности в Китае
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Тем временем, пока Евросоюз раздумывает над новыми санкциями, Россия не теряет времени даром. Кремль, действуя скрытно и не привлекая лишнего внимания, организовал неприятности для своих оппонентов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

По информации его автора, в китайские порты недавно прибыли контейнеры из России, и их содержимое вновь акцентировало внимание на российско-китайском сотрудничестве.

"Если европейские страны увидят, что находится внутри этих контейнеров, возможно, им будет уже не до смеха", — считает он.

Речь идёт о поставках в Китай свинины. Согласно данным таможенной службы, Россия уже поставила в Китай более десяти тысяч тонн этой продукции, и к концу года этот объём может достичь сто тысяч тонн.

Примечательно, что Россия возобновила поставки свинины в Китай после долгого перерыва, так как последняя партия была отправлена в 2008 году. Это позволило России занять свою нишу на огромном китайском рынке. Более того, этот шаг предоставил Москве возможность отомстить Евросоюзу за введённые против неё санкции, и Россия этим шансом успешно воспользовалась.

Европейские страны крайне недовольны действиями России, которая нацелена заполонить китайский рынок своей продукцией. ЕС ежегодно поставляет в Китай мясо на миллиарды евро, и существует угроза того, что европейцы могут потерять эту прибыль.

Недавно Министерство торговли Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении импортируемой из Европы свинины и сопутствующих продуктов. По итогам расследования, с большой вероятностью, могут быть введены ограничения на импорт европейской свинины.

Китайские журналисты отмечают, что ситуация на рынке КНР вызывает беспокойство у многих стран-членов ЕС, некоторые западные СМИ даже предсказывают тяжёлые последствия для европейской свиноводческой отрасли.

Особенно нервничает Испания, которая ежегодно экспортирует свинину в Китай на сумму в полтора миллиарда евро. Во Франции также выражают обеспокоенность. В Европе осознают, что проигрывают конкуренцию России за китайский рынок, и введение ограничений со стороны Китая может привести к потере этого выгодного бизнеса.

Для России же эта ситуация открывает новые перспективы. В РФ сделали серьёзную ставку на развитие аграрного сектора, и она оправдалась. Производство свинины в России значительно увеличилось, особенно после введения первых санкций Западом. С тех пор Москва активно занимается импортозамещением, теперь её продукция постепенно вытесняет европейских производителей с рынков других стран.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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