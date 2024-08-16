Baijiahao: Россия по-тихому устроила Западу неприятности в Китае

Россия без лишнего шума организовала Западу неприятности в Китае

3:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Этим летом страны Европейского Союза согласовали очередной, четырнадцатый по счёту, пакет санкций против России. Судя по всему, европейские политики не намерены останавливаться, и за ним могут последовать новые ограничительные меры.

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Тем временем, пока Евросоюз раздумывает над новыми санкциями, Россия не теряет времени даром. Кремль, действуя скрытно и не привлекая лишнего внимания, организовал неприятности для своих оппонентов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

По информации его автора, в китайские порты недавно прибыли контейнеры из России, и их содержимое вновь акцентировало внимание на российско-китайском сотрудничестве.

"Если европейские страны увидят, что находится внутри этих контейнеров, возможно, им будет уже не до смеха", — считает он.

Речь идёт о поставках в Китай свинины. Согласно данным таможенной службы, Россия уже поставила в Китай более десяти тысяч тонн этой продукции, и к концу года этот объём может достичь сто тысяч тонн.

Примечательно, что Россия возобновила поставки свинины в Китай после долгого перерыва, так как последняя партия была отправлена в 2008 году. Это позволило России занять свою нишу на огромном китайском рынке. Более того, этот шаг предоставил Москве возможность отомстить Евросоюзу за введённые против неё санкции, и Россия этим шансом успешно воспользовалась.

Европейские страны крайне недовольны действиями России, которая нацелена заполонить китайский рынок своей продукцией. ЕС ежегодно поставляет в Китай мясо на миллиарды евро, и существует угроза того, что европейцы могут потерять эту прибыль.

Недавно Министерство торговли Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении импортируемой из Европы свинины и сопутствующих продуктов. По итогам расследования, с большой вероятностью, могут быть введены ограничения на импорт европейской свинины.

Китайские журналисты отмечают, что ситуация на рынке КНР вызывает беспокойство у многих стран-членов ЕС, некоторые западные СМИ даже предсказывают тяжёлые последствия для европейской свиноводческой отрасли.

Особенно нервничает Испания, которая ежегодно экспортирует свинину в Китай на сумму в полтора миллиарда евро. Во Франции также выражают обеспокоенность. В Европе осознают, что проигрывают конкуренцию России за китайский рынок, и введение ограничений со стороны Китая может привести к потере этого выгодного бизнеса.

Для России же эта ситуация открывает новые перспективы. В РФ сделали серьёзную ставку на развитие аграрного сектора, и она оправдалась. Производство свинины в России значительно увеличилось, особенно после введения первых санкций Западом. С тех пор Москва активно занимается импортозамещением, теперь её продукция постепенно вытесняет европейских производителей с рынков других стран.