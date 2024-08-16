Казахстан отказался слепо следовать антироссийским санкциям

В Казахстане не хотят слепо следовать санкциям против России

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные санкции против России оказывают негативное влияние на казахстанские компании, затрудняя их торговую деятельность и позволяя конкурентам занять их позиции на российском рынке. Об этом агентству Bloomberg заявил министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

По его словам, Казахстан не собирается "слепо следовать" антироссийским санкциям, особенно если они вредят интересам национальных компаний. Однако несмотря на это, страна продолжает соблюдать западные ограничения, так как не может позволить себе столкнуться с прямыми санкциями.

Жумангарин добавил, что некоторые казахстанские компании, попавшие под санкции США, уже были вынуждены закрыться.

Он подчеркнул, что Казахстан ранее строго придерживался всех торговых ограничений. Тем не менее, некоторые меры, направленные на ограничение доступа России к товарам, нанесли ущерб и Казахстану. При этом западные страны не предприняли достаточных шагов для компенсации этих потерь.

Например, казахстанская горнодобывающая компания Eurasian Resources Group, в которой Казахстан владеет 40 процентами акций, понесла значительные убытки из-за запрета на экспорт руды в Россию. Российский клиент компании перешел на отечественных поставщиков, что привело к увеличению их прибыли.

Стоит заметить, что на тему санкций и их влияния на экономику Казахстана порассуждал и посол США в Астане Дэниел Розенблюм. В интервью информационному агентству КазТАГ он признал, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на экономику Казахстана.

Американский посол заявил, что санкции против России не нацелены напрямую на Казахстан, но, тем не менее, имеют непреднамеренные последствия для страны.

Розенблюм также подчеркнул, что США уважают позицию казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что Казахстан не вводит санкции против России, но в то же время соблюдает международные санкции и не допускает использование страны в качестве платформы для обхода ограничительных мер.

Посол признал, что некоторые казахстанские компании пострадали из-за утраты российского рынка сбыта и неспособности продавать там свои товары. В связи с этим, США ведут диалог с правительством Казахстана, чтобы найти альтернативы потерянным рынкам.

По его словам, это сложная многофакторная задача, но США стремятся смягчить эти риски для Казахстана, так как страна не несет ответственности за сложившуюся ситуацию.

Впрочем, судя по заявлению Жумангарина, в Астане не очень-то довольны тем, как США "ищут альтернативы". Если вообще что-то делают.