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Любовь Степушова

Премьер Японии Кисида уходит, чтобы не отвечать за развал экономики и пенсионной системы

Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США
Экономика » Финансы

Финансовое благополучие США зависит от Японии. Попытки премьера Кисиды защитить собственное население и экономику встретили резкий отпор Вашингтона.

Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США
Фото: https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202210/28kaiken.html by 内閣官房内閣広報室, CC BY 4.0

Кисида уходит с рейтингом неодобрения 68%

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не будет баллотироваться на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии в сентябре, победитель которых впоследствии станет премьер-министром. И это при том, что либеральные демократы удерживали большинство в парламенте с 1955 года.

Рейтинги Кисиды обвалились до 15% на фоне плачевной ситуации в экономике (в рецессии) и демографии (уровень рождаемости находится на минимуме с 1899 года). Рейтинг неодобрения добрался до 68%.

Быть лояльнее к США больше, чем Япония, невозможно

Японская экономическая модель давно буксовала. В то время когда все центральные банки мира повышали процентную ставку, чтобы справиться с "ковидной" и "санкционной" инфляцией, ЦБ Японии держал её на нуле, поддерживая фондовый рынок США бесплатными кредитами трейдерам, а также скупая "трежерис" (гособлигации США).

Дело в том, что Япония служила неким бездонным кошельком для спекулянтов: они брали кредиты в йенах по нулевой ставке и, обменяв на доллары, покупали практически любые прибыльные акции на фондовых рынках мира, которые давали доход.

Из-за дороговизны и инфляции многие крупные японские производители переместили производство за границу.

В результате всех этих факторов, курс йены упал до самого низкого уровня за 30 лет. Но ситуация только усложняется, так как все важнейшие ресурсы (топливо и продовольствие) Япония покупает за доллары, а если йена падает, значит, и не на что их покупать. Зарплаты в йенах хотя и растут, но не успевают за ценами, что приводит к снижению заработной платы с поправкой на инфляцию в течение последних двух лет.

Добавим, что во время своего пребывания у власти Кисида, нарушив многолетнюю практику ограничений расходов на оборону, значительно их увеличил за счёт американского вооружения (тоже покупает за доллары), якобы чтобы противостоять китайской угрозе. И здесь Япония работает на США, которые сбросили на неё две ядерные бомбы.

Трепыхания Японии встретили яростный отпор США

Центральный банк Японии недавно, чтобы удержать курс йены, попытался повысить ставку с нуля до 0,25% и тут же обвалил мировые фондовые рынки.

Япония также пообещала сбросить трежерис на сумму 400 млрд долларов для покупки собственных облигаций в йенах, чтобы поддержать пенсионные фонды. Но этот сброс равен примерно 20% от чистых годовых заимствований федерального правительства США. Это крах для долгового рынка США, когда доходность трежерис уже составляет около 5% и готова пойти выше.

В прошлом месяце министерство финансов США потратило рекордные 140 млрд долларов только на проценты, чтобы поддерживать свою долговую схему. Для сравнения, это составляет более трёх четвертей доходов от подоходного налога, собранного в июне.

Конечно, США надавили на Токио ("не смейте этого делать"), и Кисида решил уйти, чтобы не отвечать за крах японской экономики и системы соцобеспечения.

Вывод для любой страны-вассала США: нельзя ставить на Вашингтон, он обязательно потопит, когда начнёт тонуть, — а это происходит на наших глазах.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы япония фумио кисида
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