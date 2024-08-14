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Олег Артюков

The Loadstar: Россия предложила вариант решения проблемы Красного моря

Россия предлагает альтернативу Красному морю и Суэцкому каналу
2:37
Экономика

Мировые судоходные компании столкнулись с трудностями в доставке грузов через Красное море и Суэцкий канал. Из-за возросшей опасности в этом регионе многие перевозчики начали искать альтернативные маршруты.

Россия предлагает альтернативу Красному морю и Суэцкому каналу
Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, CC BY-SA 4.0

Нынешнее развитие событий отразилось на России, которая предложила нестандартное решение, уже вызвавшее интерес у Китая, говорится в материале издания The Loadstar.

"Северный морской путь в Арктике — новый маршрут, который позволяет обойти Красное море", — отмечает издание.

Китайские суда Xin Xin Hai 1 и Xin Xin Hai компании New Shipping недавно отправились в плавание по Северному морскому пути, который проходит вдоль побережья России.

Этот маршрут обладает значительными преимуществами. Протяжённость пути от Китая до Северной Европы по этому маршруту составляет около 13000 километров, что существенно короче традиционного маршрута через Суэцкий канал длиной 20000 километров. Также этот путь почти вдвое короче маршрута, проходящего вокруг мыса Доброй Надежды.

"Сокращенное расстояние может дать судоходным компаниям возможность конкурировать с более быстрыми видами транспорта", — подчёркивается в материале.

Однако существуют и определенные трудности. Из-за суровых арктических условий суда на этом маршруте должны двигаться в сопровождении ледоколов. Кроме того, контейнеровозы и танкеры должны быть оборудованы усиленными корпусами, способными выдерживать столкновения со льдом.

Тем не менее, возрастающий интерес к Северному морскому пути играет на руку России. Президент Владимир Путин делает большую ставку на этот маршрут, в который вкладываются значительные средства.

В материале отмечается, что Россия получила существенные преимущества от логистических проблем, с которыми столкнулись транспортные компании.

Многие европейские перевозчики перестали обращать внимание на политические трения между Западом и Россией и начали активно использовать российские железные дороги. Возможно, нечто подобное произойдет и в сфере морских перевозок.

"Транссибирская магистраль, по которой китайские поезда следуют в Европу через российскую территорию, является примером того, как прагматизм преобладает над политикой. Вопрос только в том, сможет ли судоходная отрасль повторить этот успех", — подчёркивается в материале The Loadstar.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы транспорт
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