L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы

У конкурента России на рынке зерна возникли большие проблемы

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние годы Россия превратилась в одну из ведущих аграрных держав мира, ежегодно экспортируя значительные объёмы пшеницы, что позволяет стране расширять своё влияние в различных регионах, говорится в материале франкоязычного издания L-frii.

Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

На этом фоне недавно Россия получила благоприятные новости от одного из ключевых конкурентов на международном рынке зерна. Франция столкнулась с серьёзными трудностями в борьбе за урожай в этом году.

"Россия может радоваться <…> Избыток дождей и недостаток солнечного света привели к тому, что объёмы производства пшеницы во Франции могут сократиться до рекордно низкого уровня за последние почти 40 лет, что угрожает фермерам значительным снижением доходов", — отмечает издание.

Франция, являясь ведущим европейским производителем и экспортером мягкой пшеницы, в этом году столкнулась с одним из худших урожаев за последние несколько десятилетий. Согласно прогнозам экспертов, объём производства зерна составит 26,3 миллиона тонн, что на 23,9 процентов ниже среднего показателя за последние пять лет.

"Некоторые фермеры понесут убытки, исчисляемые десятками тысяч евро", — отмечает автор материала.

Негативное воздействие на урожай оказали несколько факторов. Во-первых, обильные дожди на обширных территориях страны затруднили посевные работы, в результате чего площади под мягкую пшеницу сократились почти на 11 процентов. Во-вторых, избыток влаги негативно сказался на урожайности.

Кроме того, значительное влияние на отрасль оказали масштабные протесты фермеров, которые произошли в начале этого года и фактически парализовали работу в ряде регионов страны. В результате Франция столкнулась с перспективой самого худшего урожая зерна за последние 40 лет.

Такая ситуация может оказаться на руку России. Обе страны конкурируют на мировом рынке зерна, и Россия имеет возможность укрепить свои позиции, воспользовавшись трудностями, с которыми столкнулась Франция.

Российская пшеница уже присутствует в значительных объёмах на некоторых рынках, где ранее десятилетиями доминировала французская продукция.