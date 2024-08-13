Россия готовит нечто грандиозное в ответ на "долларовое издевательство"

В Китае рассказали о подготовке Россией ответа на доминирование доллара

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце июля государственный долг США впервые в истории превысил 35 триллионов долларов. И его рост не показывает признаков замедления.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Долг продолжает увеличиваться стремительными темпами, и едва ли такая ситуация является нормальной, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baidu.

По мнению его автора, в обозримом будущем этот финансовый "мыльный пузырь" американской экономики неизбежно лопнет. И судя по новостям из России, Кремль полон решимости ускорить этот процесс.

Одной из причин, почему Соединённые Штаты действуют так бесцеремонно на международной арене, является не только их военная мощь, но и доминирование доллара в мировой финансовой системе.

Это доминирование обеспечивает США значительное преимущество, немногие страны осмеливаются вступать в конфликт с государством, контролирующим международные транзакции.

Однако Россия решительно бросила вызов валютному господству США. Президент Владимир Путин уже давно подчеркивает необходимость снижения зависимости от доллара и западных платёжных систем, призывая к использованию альтернативных финансовых инструментов. Похоже, что ему удалось достичь значительного прогресса в этом направлении.

"Сказав "нет" долларовой зависимости, Россия готовит нечто действительно значимое", — говорится в материале.

В октябре в Казани пройдет саммит стран БРИКС, который обещает стать важным событием. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на этом мероприятии будет обсуждаться создание независимой платёжной системы. Существует высокая вероятность, что по этому вопросу будет принято окончательное решение.

В Китае считают, что эта система, предложенная Россией, будет полностью независимой от США. Она позволит странам-участницам постепенно уменьшить свою зависимость от доллара.

План России по созданию новой платёжной системы вызывает большой интерес у Китая. С высокой вероятностью Пекин поддержит эту инициативу на предстоящем саммите. Таким образом, в октябре Путин и его партнёры по БРИКС могут преподнести значительный сюрприз, нанеся серьезный удар по позициям доллара в мировой экономике.