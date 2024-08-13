Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия готовит нечто грандиозное в ответ на "долларовое издевательство"

В Китае рассказали о подготовке Россией ответа на доминирование доллара
2:26
Экономика

В конце июля государственный долг США впервые в истории превысил 35 триллионов долларов. И его рост не показывает признаков замедления.

В Китае рассказали о подготовке Россией ответа на доминирование доллара
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Долг продолжает увеличиваться стремительными темпами, и едва ли такая ситуация является нормальной, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baidu.

По мнению его автора, в обозримом будущем этот финансовый "мыльный пузырь" американской экономики неизбежно лопнет. И судя по новостям из России, Кремль полон решимости ускорить этот процесс.

Одной из причин, почему Соединённые Штаты действуют так бесцеремонно на международной арене, является не только их военная мощь, но и доминирование доллара в мировой финансовой системе.

Это доминирование обеспечивает США значительное преимущество, немногие страны осмеливаются вступать в конфликт с государством, контролирующим международные транзакции.

Однако Россия решительно бросила вызов валютному господству США. Президент Владимир Путин уже давно подчеркивает необходимость снижения зависимости от доллара и западных платёжных систем, призывая к использованию альтернативных финансовых инструментов. Похоже, что ему удалось достичь значительного прогресса в этом направлении.

"Сказав "нет" долларовой зависимости, Россия готовит нечто действительно значимое", — говорится в материале.

В октябре в Казани пройдет саммит стран БРИКС, который обещает стать важным событием. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на этом мероприятии будет обсуждаться создание независимой платёжной системы. Существует высокая вероятность, что по этому вопросу будет принято окончательное решение.

В Китае считают, что эта система, предложенная Россией, будет полностью независимой от США. Она позволит странам-участницам постепенно уменьшить свою зависимость от доллара.

План России по созданию новой платёжной системы вызывает большой интерес у Китая. С высокой вероятностью Пекин поддержит эту инициативу на предстоящем саммите. Таким образом, в октябре Путин и его партнёры по БРИКС могут преподнести значительный сюрприз, нанеся серьезный удар по позициям доллара в мировой экономике.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар
Обсудить
Новости Все >
Бразилия представляет амбициозный план по развитию туризма
Названы 5 типов подержанных автомобилей, которые категорически нельзя покупать
Терапевт Дельманова: грибы нужно покупать в магазине или собирать самим
Швейцария возглавила рейтинг стран с самыми высокими средними зарплатами
Врач Новожилова: острый гайморит отличается скоростью развития симптомов
Страховщики понесут огромные убытки из-за отмены концертов Тейлор Свифт
В Москве пройдёт Likee Party Tour для юных блогеров
Равновесие и гибкость: как поддерживать здоровье после 60
Режиссёр Джеймс Кэмерон разрабатывает новый проект во вселенной "Терминатора"
Криптоаналитик Першиков: биткоин не заменит доллар
Популярное
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
Страховщики понесут огромные убытки из-за отмены концертов Тейлор Свифт
В Москве пройдёт Likee Party Tour для юных блогеров
Равновесие и гибкость: как поддерживать здоровье после 60
Режиссёр Джеймс Кэмерон разрабатывает новый проект во вселенной "Терминатора"
Криптоаналитик Першиков: биткоин не заменит доллар
Врач Саламатина: после 45 лет важно периодически проходить 8 обследований
Эксперт рассказала о пользе пилатеса для фигуры и осанки
Эксперт Балашов: гели для посуды могут вызвать коррозию двигателя
Почему чернослив должен быть в вашем рационе: как и зачем его употреблять
Гарик Харламов указал на ключевую проблему российской киноиндустрии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.