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Олег Артюков

Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте

Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
2:43
Экономика

В последние годы Китай значительно продвинулся в сфере высоких технологий, теперь продукция и разработки китайских компаний могут успешно конкурировать с ведущими фирмами из США и Европы.

Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov, CC BY-SA 2.0

На фоне крепких отношений с Россией, китайские компании были готовы оказать ей поддержку в реализации масштабного проекта, инвестиции в который оцениваются в десятки миллиардов долларов. Этот проект касается строительства высокоскоростных железных дорог, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Его автор отметил, что Россия твёрдо намерена сделать высокоскоростные железные дороги ключевым способом передвижения граждан в течение следующего десятилетия. Однако для достижения этой амбициозной цели необходимы значительные технические ресурсы и крупные финансовые вложения.

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение о начале строительства высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот проект имеет огромное значение для России, так как ранее в стране не строились подобные скоростные железнодорожные магистрали.

Китай и Япония считаются мировыми лидерами в области высокоскоростных железных дорог. Однако, учитывая сложные отношения России с Японией, очевидно, что Москва не будет привлекать японских специалистов к реализации этого проекта.

В то же время сотрудничество с Китаем казалось вполне логичным шагом, поскольку российско-китайские отношения находятся на полъёме. В Китае ожидали, что предложение о сотрудничестве обязательно поступит, и до последнего надеялись на контакт с российской стороны.

"Россия внезапно для Китая дала понять, что не нуждается в его помощи для реализации проекта стоимостью 1,7 триллиона рублей. Вместо этого, страна решила самостоятельно строить дорогу и разрабатывать подвижной состав", — говорится в материале.

В Китае первоначально не могли понять причину такого решения, однако позже ситуация прояснилась. Причина не в Китае, а в стремлении России развивать стратегически важные технологии своими силами, что позволит применить их и в других крупных проектах в будущем.

Очевидно, что страна не ограничится только одной железнодорожной веткой между столицами, но планирует и дальше расширять свою сеть. Кроме того, между Россией и Китаем возникли разногласия по вопросу передачи технологий. В результате в России решили не делать уступок и сосредоточиться на собственных возможностях.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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