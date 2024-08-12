La Tribune: Россия по-прежнему демонстрирует "дерзкий рост"

Во Франции назвали "дерзким" экономический рост России

3:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Валовой внутренний продукт России увеличился на четыре процента во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эти данные недавно опубликовал Росстат.

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Этот показатель ниже, чем в первом квартале текущего года, когда рост составил 5,4 процента. Но ведущие европейские страны не могут похвастаться подобными результатами, отмечает французское издание La Tribune.

"Россия по-прежнему демонстрирует дерзкий рост", — говорится в материале.

По мнению обозревателей La Tribune, главным двигателем российской экономики стал оборонный сектор, где значительное количество заказов в сфере ВПК способствует росту экономических показателей страны. В оборонной промышленности занято более полумиллиона россиян, что свидетельствует о том, что эта отрасль играет ключевую роль в экономике страны.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на низкую эффективность санкций, введённых западными странами против России. На этом фоне США угрожают вторичными санкциями странам, которые активно торгуют с Россией и помогают ей обходить ограничения. Речь идёт о Турции, ОАЭ, Китае и других государствах, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

"Риски вторичных санкций действительно возросли для иностранных компаний, торгующих с Россией", — заявила недавно глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

В Европе ситуация иная. Экономический рост в большинстве стран региона практически на нуле. Например, во Франции ВВП вырос лишь на 0,3 процента, что соответствует среднеевропейскому уровню, хотя это даже лучше, чем прогнозировалось в начале года.

"Экономический рост в Европе всё ещё близок к нулю", — отмечает La Tribune.

Материал вызвал возмущение у читателей издания, которые в своих комментариях выразили недовольство изложенными фактами. Судя по всему, многие французы не смогли принять представленные данные, поскольку на Западе изначально прогнозировали крах российской экономики.

Комментаторы отмечают, что Запад стремился поставить Россию на колени, но в итоге сам оказался в затруднительном положении. Такие прогнозы, в частности, делал министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэр.

"Наш соотечественник Бруно говорил: "Мы собираемся поставить российскую экономику на колени". А на данный момент Европа и Франция лежат на земле, лежат хуже, чем на коленях", — негодует один из комментаторов.

Бруно Ле Мэр в 2022 году, в частности, обещал, что будет заморожено российских авуаров на сумму триллион долларов. В реальности оказалось в три раза меньше, чем говорил министр.