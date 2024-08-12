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Любовь Степушова

ГИС Суджа, захваченная ВСУ, работает исправно, увеличивая доходы "Газпрома"

"Газпром" не отказался от транзита газа через ГИС "Суджа", что стало неожиданностью
4:03
Экономика » Сырье » Газ

Умирая на "Курской дуге" за европейские ценности, украинцы зарабатывают деньги "Газпрому". И подрывают экономику Евросоюза, сея там раздор и смятение.

"Газпром" не отказался от транзита газа через ГИС "Суджа", что стало неожиданностью
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

"Газпром" продолжает качать газ в Европу через захваченную ГИС "Суджа"

ВСУ зашли в Курскую область в Суджинском районе, именно там, где их не ожидали, так как там расположена Судженская газоизмерительная станция (ГИС) — важный элемент сохраняющегося транзита в Европу.

Но удивительное — рядом. За шесть дней агрессии, транзит через Украину в ЕС остаётся на прежнем уровне, заявка "Газпрома" на понедельник — 39,3 млн куб. м.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 39,3 млн куб. м на 11 августа" — заявил в Telegram-канале компании официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Напомним, что Украина отказалась использовать ГИС "Сохрановка" в ЛНР, после её "захвата" ВС РФ в декабре 2023 года.

Трейдеры увеличивают цену на газ

По данным издания Bloomberg, европейские цены на природный газ демонстрируют двузначный рост вторую неделю подряд на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками российского топлива через Украину

За несколько последних дней цены выросли почти на 10%, или примерно на 40 долларов за тысячу кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе за 1,5 часа достигли нового рекорда в 480 долларов за тысячу кубометров — впервые с декабря. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС. Вероятно, трейдеров испугали снимки разрушения административного здания ГИС.

Вслед за этим растет цена на электроэнергию в локомотивах экономики Европы — Германии и Франции.

Если поставки из Норвегии также будут ограничены (идут ремонтные работы), то Европа может столкнуться с дефицитом газа в преддверии зимы. Это может привести к дальнейшему росту цен на газ и СПГ, что негативно скажется на экономике стран, зависящих от импорта энергоносителей, а также на кошельке потребителей.

Но это ещё не всё. Растёт цена на СПГ в Азии, так как растут риски сокращения предложения. В пятницу базовый контракт на предстоящий месяц торговался на голландской бирже TTF по цене 40,25 евро, что является самым высоким показателем с 8 декабря. А так как азиатские трейдеры перепродают СПГ Европе, то ситуация в ЕС- не из приятных.

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Суджа играет ключевую роль в энергетической безопасности Венгрии, Словакии, Австрии и Италии. Манипуляции Украины, которая подталкивает "Газпром" к закрытию транзита вызовет гнев в сторону Киева и Брюсселя в этих странах.

А также — на американцев, потому что заказчик событий в Курской области очевиден. Подорожание природного газа выгодно США,  также им надо ограничить поставки российского газа в Европу, которые увеличиваются в последнее время. Фактически каждые сутки идет загрузка на полную разрешённую мощность и "Турецкого потока", и транзита через Украину.

План захода ВСУ через Суджу согласован Киевом с США и рассчитан на то, что "Газпром" закроет транзит газа, и на него тогда можно будет "перевести стрелки", но "Газпром" сохраняет транзит.

Россия использует эти доходы для финансирования СВО и масштабного увеличения государственных расходов, что помогает поддержать рост экономики.

Читайте по теме: Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы газ газпром украина евросоюз
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