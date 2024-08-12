NetEase: Россия повела себя нестандартно в вопросе выплаты госдолга

В Китае удивлены политикой России в отношении госдолга

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты продолжают увеличивать свою государственную задолженность, которая недавно превысила 35 триллионов долларов. Ожидается, что в ближайшее время этот показатель ещё больше возрастет.

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Между тем, в экономической ситуации в России отмечаются интересные особенности, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

"Как крупнейшая экономика мира, Соединённые Штаты сталкиваются с уникальными трудностями, включая значительную внутреннюю инфляцию и растущий уровень долга", — говорится в материале.

В то же время, ситуация с государственным долгом в России разворачивается неожиданным образом. Несмотря на жёсткие санкции со стороны Запада и внешнее давление, российская экономика демонстрирует устойчивость, которой могут позавидовать многие западные страны.

Эта устойчивость также отражается в динамике государственного долга РФ.

Автор материала обращает внимание на то, что президент России Владимир Путин выбрал нетрадиционный подход к управлению государственным долгом. В отличие от крупнейших экономик мира, где задолженность постоянно увеличивается, а новые кредиты берутся для погашения старых, Россия идет другим путём.

Она старается избегать значительных займов и планомерно погашает существующие обязательства. В прошлом году госдолг России составлял 347,7 миллиарда долларов, а в этом году сократился до 304 миллиардов долларов. Это примечательно на фоне общей тенденции жизни в долг, характерной для многих стран.

"Россия удивляет <…> За менее чем год государственный долг РФ сократился на 43,7 миллиарда долларов, что резко контрастирует с ситуацией в США, где долг неизменно растёт", — подчёркивается в материале.

Также в Китае отмечают, что после ухудшения отношений с Западом Россия взяла курс на сокращение своих долговых обязательств. В Москве осознают, что значительный госдолг может стать серьёзной уязвимостью, и стремятся минимизировать его.

Эта политика оправдывает себя, так как страна несёт минимальные затраты на обслуживание долгов. Для сравнения, Соединённые Штаты ежегодно тратят на выплаты по кредитам около одного триллиона долларов.

"Сегодняшняя Россия утратила доверие к западной финансовой системе. <…> РФ также начала перестраивать свою финансовую структуру, чтобы снизить влияние доллара США", — отмечает автор материала.