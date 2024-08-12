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Олег Артюков

Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару

В США рассказали об ударе России по доллару
2:44
Экономика

Недавно бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность по поводу растущего государственного долга Соединённых Штатов, который уже достиг 97,3 процента от ВВП страны.

В США рассказали об ударе России по доллару
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

В сложившейся ситуации Россия не осталась в стороне и решила воспользоваться уязвимостью американского руководства, усугубив его проблемы, говорится в материале канадского издания Kitco.

"Высокий уровень задолженности, рост процентных ставок и инфляция могут привести к значительному ослаблению стоимости доллара США в долгосрочной перспективе. Это катастрофическое последствие будет выгодно только противникам Америки в лице Пекина, Москвы и Тегерана", — цитирует издание Помпео.

В то время как США наращивают свои долги, Россия и Индия заключили новое партнёрское соглашение, предусматривающее интеграцию их платёжных систем — индийской RuPay и российской "Мир". Это позволит обеим странам осуществлять трансграничные транзакции без необходимости использования доллара США.

Данное партнёрство было объявлено после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, где стороны обсудили и заключили ряд торговых соглашений. Стороны поставили цель увеличить объём товарооборота между двумя странами до ста миллиардов долларов к 2030 году.

"БРИКС наносит ответный удар: Россия и Индия объединяются, чтобы бросить вызов доминированию доллара", — отметил автор канадского издания.

Предполагается, что использование собственных платёжных систем и местных валют принесет значительные преимущества странам-участницам, позволяя им сэкономить миллионы на обменных курсах и снизить зависимость от доллара США. Это также поможет укрепить их национальные валюты и экономику в целом.

Автор Kitco подчеркивает, что такие действия создают угрозу для американского доллара, так как его роль в международной торговле может постепенно снижаться.

"Несмотря на то что многие аналитики считают угрозу дедолларизации преувеличенной, нельзя игнорировать тот факт, что использование доллара США в международных транзакциях может значительно сократиться, если страны БРИКС начнут активно продвигать свои национальные платежные системы", — отмечается в материале.

По мнению его автора, отказ стран БРИКС от доллара может создать серьёзные проблемы для США, особенно для их банковского и финансового секторов. Это может вызвать потрясения на мировых рынках, что приведет к дальнейшему ослаблению доллара.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар
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