Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару

В США рассказали об ударе России по доллару

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность по поводу растущего государственного долга Соединённых Штатов, который уже достиг 97,3 процента от ВВП страны.

Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

В сложившейся ситуации Россия не осталась в стороне и решила воспользоваться уязвимостью американского руководства, усугубив его проблемы, говорится в материале канадского издания Kitco.

"Высокий уровень задолженности, рост процентных ставок и инфляция могут привести к значительному ослаблению стоимости доллара США в долгосрочной перспективе. Это катастрофическое последствие будет выгодно только противникам Америки в лице Пекина, Москвы и Тегерана", — цитирует издание Помпео.

В то время как США наращивают свои долги, Россия и Индия заключили новое партнёрское соглашение, предусматривающее интеграцию их платёжных систем — индийской RuPay и российской "Мир". Это позволит обеим странам осуществлять трансграничные транзакции без необходимости использования доллара США.

Данное партнёрство было объявлено после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, где стороны обсудили и заключили ряд торговых соглашений. Стороны поставили цель увеличить объём товарооборота между двумя странами до ста миллиардов долларов к 2030 году.

"БРИКС наносит ответный удар: Россия и Индия объединяются, чтобы бросить вызов доминированию доллара", — отметил автор канадского издания.

Предполагается, что использование собственных платёжных систем и местных валют принесет значительные преимущества странам-участницам, позволяя им сэкономить миллионы на обменных курсах и снизить зависимость от доллара США. Это также поможет укрепить их национальные валюты и экономику в целом.

Автор Kitco подчеркивает, что такие действия создают угрозу для американского доллара, так как его роль в международной торговле может постепенно снижаться.

"Несмотря на то что многие аналитики считают угрозу дедолларизации преувеличенной, нельзя игнорировать тот факт, что использование доллара США в международных транзакциях может значительно сократиться, если страны БРИКС начнут активно продвигать свои национальные платежные системы", — отмечается в материале.

По мнению его автора, отказ стран БРИКС от доллара может создать серьёзные проблемы для США, особенно для их банковского и финансового секторов. Это может вызвать потрясения на мировых рынках, что приведет к дальнейшему ослаблению доллара.