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Олег Артюков
Contrepoints: Запад рискует угодить в ловушку в истории с российскими активами

Во Франции рассказали о ловушке для Запада в истории с активами России

2:51
Экономика

Несколько недель назад страны Евросоюза согласились начать изымать доходы от замороженных российских активов, которые были заблокированы в результате санкций. Всего было заблокировано около 300 миллиардов евро, Запад сильно заинтересован в доступе к этим средствам.

Во Франции рассказали о ловушке для Запада в истории с активами России
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Однако если дойдёт до конфискации, Евросоюз и США могут попасть в ловушку, говорится в материале французского издания Contrepoints. Издание, к слову либеральное. Его даже называют либертарианским.

"Российские активы так близко и так далеко. <…> Каким бы ни был заманчивым этот потенциальный выигрыш, он может привести к ловушке", — полагает автор материала.

Он выражает обеспокоенность тем, что Западу придется столкнуться с ответными мерами России. В Москве дали понять, что будут мстить, начав конфисковывать различные активы недружественных стран.

Точные размеры этих активов пока неясны, но они точно не равны нулю. Особенно уязвимой будет Бельгия, так как в её депозитарии Euroclear хранится большая часть российских средств.

"Euroclear окажется в очень плохом положении", — считает автор материала.

Россия, вероятно, начнёт конфисковывать активы Euroclear. Для этого она может обратиться в суды дружественных стран с требованием арестовать активы бельгийской компании, что приведёт к убыткам в миллиарды евро.

"Хищение средств может привести к печальным последствиям на юридическом уровне из-за недовольства отдельных лиц и третьих стран", — считает автор материала.

Даже если российские активы будут конфискованы, это не принесёт никакой выгоды Европе. Средства будут потрачены на сомнительные геополитические проекты и не попадут в европейскую экономику. Таким образом, Евросоюз не получит никаких преимуществ от этого шага, а только столкнется с множеством неприятностей. Изъятие денег у России бумерангом ударит по Западу.

"Встаёт важный вопрос о том, кто первым решится на такую операцию и неизбежно навлечет на себя гнев руководства Российской Федерации. Этому субъекту будет сложно на словах отстаивать уважение международного права, нарушая его на деле", — говорится в материале Contrepoints.

Напомним, особо настаивают на конфискации российских активов США и Великобритания. В Соединённых Штатах был даже принят закон на эту тему.

Однако большая часть российских активов находится в странах Евросоюза. И лидеры этих стран, равно и руководство Евроцентробанка, не поддерживают конфискацию. По их мнению, это может иметь негативные финансовые и юридические последствия.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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