Добывающие технологии, экстремальное сельское хозяйство и вирусология — Новосибирск находит общие интересы со странами Африки

Новосибирск расширяет горизонты сотрудничества со странами Африки

8:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня перед Россией стоит задача вывести отношения со странами Африки на уровень стратегического партнёрства. Новосибирск, готовящийся к проведению Технопрома-2024, в рамках которого особое место отведено Африке, наглядно показывает насколько весомой может быть роль регионов в этом процессе.

Фото: wikimedia.org by СГКонст, CC BY-SA 4.0

В мире, пытающемся нащупать новую систему политических координат и сформировать истинную многополярность, Африка привлекает все больше заинтересованных взглядов. Континент все чаще сравнивают с Китаем накануне технологического бума и пророчат не менее впечатляющее будущее. Между тем Запад вынужден пересматривать свои методы влияния на континенте, пока Россия вспоминает советский опыт и наводит новые мосты со странами Африки. И Сахель, где Запад стремительно утрачивает свои позиции в силу внутренних процессов, происходящих в обществе, представляет для России серьезный интерес. Отметим, что интерес этот взаимен: государства Сахеля планируют при поддержке России добиться идеологического и технологического суверенитета, получить инструменты для развития национальных экономик, а Россия сможет ослабить своих политических оппонентов на Западе и сузить их "окно возможностей" для попыток дестабилизировать наши экономику и общество. Таким образом, наш общий интерес — это, по факту, независимость каждого из государств.

Одно из основных направлений нашего сотрудничества со странами Африки — подготовка квалифицированных кадров: так или иначе собственные грамотные специалисты, действующие в интересах своей страны, нужны везде и всем, в любой деятельности — от армии и госуправления до экономики и социальной сферы. Логично, что Новосибирск, известный как научная столица России, в первую очередь, сосредоточил свои усилия именно в этом направлении. В конце августа здесь пройдёт один из крупнейших международных форумов России — Технопром, в рамках которого состоится специальная сессия "Создавая будущее вместе: сотрудничество России и Африки в области подготовки кадров".

По состоянию на март 2024 года у России со странами Африки действовало 29 межправительственных соглашений, 20 межведомственных меморандумов и 25 межправительственных соглашений о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования. А в апреле в Москве состоялось несколько значимых мероприятий, соорганизатором которых выступил Центр народной дипломатии — общественная организация, попечителем которой является известная новосибирская ГК "Расцветай". В числе этих мероприятий были встречи министров высшего образования и науки Мали и Нигера с депутатами Государственной Думы, стратегическая сессия "Сотрудничество России и стран Африки в области высшего образования в меняющемся мире" и международная конференция "Экспорт российского образования в Африку: вызовы и возможности", в которой приняли участие ректоры вузов из Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Бурунди и Гвинеи, а также из многих ведущих российских вузов. Кроме того, Центр народной дипломатии, руководителем которого является вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Наталия Красовская, организовал визит послов нескольких африканских государств в Новосибирск для ознакомления с регионом, его образовательным и научным потенциалом. А в настоящее время Центр занят организацией участия африканской делегации в планируемой на конец августа росийско-африканской специальной сессии.

Итогом всего этого стало, во-первых, подписание соглашений о партнерстве Центра народной дипломатии с африканскими и российскими вузами, которое в скором времени обещает вылиться в формирование консорциума российских вузов, которые хотят работать с Западной Африкой. А во-вторых, в августе на Технопроме планируется подписание нескольких соглашений о прямых взаимодействиях между вузами Западной Африки и России.

В частности, речь идет о том, что Новосибирский государственный университет и университет имени Томаса Санкары в Буркина Фасо договорились о подготовке к выходу на программу двойных дипломов. Также в рамках меморандума, который будет подписан в рамках Форума, будут осуществляться совместные исследования и реализовываться научные программы, в том числе — по обмену и организации практики студентов.

Еще один значимый документ планируется подписать с Нигером, где остро стоит вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Университет Нигера и министерство высшего образования и науки при помощи Центра народной дипломатии целенаправленно искали партнеров в этой сфере среди российских вузов. В итоге свои предложения для Нигера подготовил Новосибирский государственный аграрный университет. Сейчас при Университете Нигера планируется создание сельскохозяйственного кластера, где будут опробоваться, в том числе, новые технологии по выращиванию различных культур в экстремальных условиях (высокие температуры и минимальная влажность) — как часть системы продовольственной безопасности. Новосибирский ГАУ готов не только готовить специалистов для нигерского сельского хозяйства, но и весьма заинтересован в проведении совместных исследований на базе кластера.

В то же время ФГБОУ ВО "РОСБИОТЕХ" готовит свои предложения для Мали — третьего из Конфедерации государств Сахеля, у которого одна из самых серьезных проблем — хранение и переработка продовольствия. Как известно, эта страна так же получает значительные объемы гуманитарной помощи из России. То есть помощь в налаживании процессов переработки напрямую затрагивает интересы России. А Росбиотех заинтересован не только во внедрении российских технологий в сфере хранения и переработки продовольствия, но и в совместных исследованиях местных сельскохозяйственных культур с целью дальнейшего производства из них продуктов питания.

Впрочем, Африка интересна не только агрономам и биотехнологам, Новосибирский НИИ вирусологии, к примеру, ищет африканских партнеров для совместного изучения зоонозных инфекций и разработки вакцин к ним. Предложением заинтересовались в Нигере, где сейчас оно обсуждается на уровне профильных министерств. А в июле Центр народной дипломатии организовал встречу новосибирских вирусологов с послами Гвинеи, Мали и Чада, чтобы передать предложения еще и в эти страны. Можно ожидать, что какие-то конкретные договорённости будут достигнуты уже в ходе российско-африканской сессии Технопрома.

И наконец, Африка — континент так же знаменитый своими природными ресурсами, как и Россия. К сожалению, долгое время африканские государства были лишены возможности самостоятельно разрабатывать свои месторождения. Сейчас ситуация начала меняться, но страны Африки столкнулись с острой нехваткой соответствующих специалистов. В частности, от Нигера поступил запрос на целевую подготовку специалистов для их добывающей промышленности. И Новосибирский государственный технический университет ответил на запрос. В настоящий момент готовятся советующие документы, подписание которых также ожидается в рамках Форума, а значит, — первые нигерские студенты приедут в Новосибирск уже в ближайшее время.

Подготовка кадров и совместные научные исследования, на которые нацелены все без исключения российские вузы, желающие работать в Африке, могут стать сильным связующим звеном между Россией и Африкой. А кроме того, этот процесс может стать важной частью устойчивого развития африканских стран и, безусловно, — залогом долгосрочного присутствия России на континенте. С этой точки зрения, Новосибирская область выбрала беспроигрышную стратегию, реализуя потенциал своих вузов в африканском направлении.