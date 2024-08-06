Do Rzeczy: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти и газа

В Польше озаботились ростом доходов России от экспорта

3:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года доходы Российской Федерации от продажи нефти и газа существенно увеличились.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

По данным Минфина РФ, за январь-июль они выросли на 61,6% процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,777 триллионов рублей (79,98 миллиардов долларов), говорится в материале польского издания Do Rzeczy.

В 2023 году этот показатель составлял 4,193 триллиона рублей (49,42 миллиардов долларов).

Основные поступления в бюджет пришли от налогов на добычу и экспорт нефти и газового конденсата, включая налог на добычу полезных ископаемых, экспортную пошлину и дополнительный налог на прибыль.

Эти доходы составили 7,944 триллионов рублей (93,64 миллиардов долларов) за первые семь месяцев 2024 года.

Министерство финансов планирует получить в августе еще 166,72 миллиарда рублей (1,96 миллиардов долларов) дополнительных доходов от продажи нефти и газа.

Россия продолжает увеличивать поставки сырья в Китай. По данным китайских таможенных служб, с января по июнь 2024 года Россия экспортировала в Китай товары на сумму 65,2 миллиардов долларов, что на четыре процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 90 процентов от этого объёма составили природные ресурсы, говорится в материале польского издания (перевод "ИноСМИ").

Из общего объёма экспорта России в Китай, три четверти составили нефть, нефтепродукты и газ. Российские компании поставили китайским НПЗ 55,1 миллионов тонн нефти — на пять процентов больше, чем в прошлом году. Средняя цена на нефть увеличилась на девять процентов, достигнув 80,3 доллара за баррель.

Выручка от продажи газа, транспортируемого "Газпромом" по трубопроводу "Сила Сибири", выросла на 17 процентов и составила четыре миллиарда долларов. Ожидается, что в 2025 году пропускная способность трубопровода достигнет 38 миллиардов кубометров, а до конца 2024 года объем поставок газа должен составить 30 миллиардов кубометров.

Кроме того, Китай закупил у России древесину на сумму 1,7 миллиардов долларов, металлическую руду на 2,3 миллиардов долларов, а также алюминий и алюминиевую продукцию на 1,8 миллиардов долларов.

Помимо этого, из России в Китай были экспортированы рыба на сумму 1,3 миллиардов долларов и растительные и животные масла на один миллиард долларов. Однако поставки этих товаров сократились на 11 процентов и 32 процентов соответственно.