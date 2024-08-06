В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России

У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.

Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, PDM

Он отметил, что соотношение цен на бревна и пиломатериалы достигло самого высокого уровня за последние более чем 15 лет, что создаёт сложную экономическую ситуацию. В 2021 году отрасль производила около 12 миллионов кубометров пиломатериалов в год, но сейчас этот показатель снизился до десяти миллионов.

По прогнозу исследователя Якоба Доннер-Амнелла из Университета Восточной Финляндии, цены на древесину останутся высокими ещё некоторое время, что может привести к серьёзным экономическим последствиям.

Евросоюз включил эмбарго на древесину и изделия из неё в пятый пакет антироссийских санкций в 2022 году. Впрочем, Европа никогда не была основным экспортным рынком для российских пиломатериалов. Об этом ранее "Ведомостям" сообщил гендиректор маркетплейса лесопромышленной продукции Lesprom Network Алексей Богатырев.

По его словам, в 2021 году на долю этого рынка приходилось 14 процентов от всех российских поставок этой продукции за рубеж.

По итогам 2022 года страны, признанные недружественными, сократили закупки хвойных и лиственных пиломатериалов из России вдвое, отмечали в "Рослесинфорге".

В 2023 году Россия увеличила экспорт древесины и изделий из неё в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом — четырёх миллиардов долларов, крупнейшим покупателем был Китай.

Что же касается Финляндии, то здесь есть определённые противоречия. Например, в апреле этого года министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя заявила, что всем странам Группы семи стоит наложить запрет на импорт продукции из древесины, в частности пиломатериалов, из России.

"Это тот вопрос, в котором нам стоит двигаться дальше", — заявила она.

Финляндия хочет, чтобы Евросоюз настаивал на глобальном запрете поставок российской древесины, отмечало британское издание Financial Times.

Надо полагать, что за счёт такого запрета власти страны рассчитывают найти дополнительные рынки сбыта и увеличить доходы собственных лесопромышленников.