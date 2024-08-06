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Любовь Степушова
Китай продолжает тайно скупать золото, готовясь к обесцениванию доллара

Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне

3:39
Экономика » Финансы » Банки

Центральный банк Китая тайно скупает золото, несмотря на заверения в обратном. Это вызвано опасениями обесценивания доллара.

Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне
Фото: Own work by David290, CC BY-SA 4.0

Об этом пишет в статье для Gainesville Coins аналитик по золоту, специализирующийся на Китае, Ян Ньювенхейс.

ЦБ Китая пользуется таможенными правилами, чтобы скрыть покупку золота

По словам Яна Ньювенхейса, Народный банк Китая (НБК) тайно покупает золото в Лондоне у западных банков, которые сами осуществляют доставку золота для НБК.

Ньювенхейс обнаружил, что предложение золота на китайском рынке золота превышает спрос, и "косвенные доказательства" привели его к выводу, что "излишки — составляют не менее 400 тонн". Эти излишки на китайском рынке золота не были куплены НБК через Шанхайскую биржу, а "были импортированы в слитках по 400 унций из Соединённого Королевства и тайно закуплены Народным банком Китая”.

Свои выводы эксперт сделал на основании анализа таможенных данных Великобритании. Они показывают, что в мае НБК "продолжал закупать золото в объёме 53 тонны".

Всё дело в том, что в таможенных данных, которые проходят по статистике внешней торговли товарами (IMTS), всё золото, о котором сообщается, является "немонетарным", то есть оно не принадлежит валютным органам, таким как центральные банки. В своде правил IMTS ООН говорится, что монетарное золото в таможенных органах рассматривается как финансовый актив, а не как товар, поэтому операции, связанные с ним, должны быть исключены из IMTS.

В тот момент, когда банки отправляют золото из Великобритании, оно становится "неденежными слитками", но когда оно прибывает в Китай, оно монетизируется (меняет владельца) и помещается в хранилища НБК, предположительно в Пекине. Эта стратегия позволяет НБК занижать данные о покупках золота, чтобы охладить рынки и продолжать добавлять золото в свои резервы по более низким ценам, пишет автор.

Китай контролирует цены на золото и готовится к обесцениванию доллара

Ньювенхейс считает, что с начала СВО, когда в начале 2022 года Запад заморозил валютные резервы ЦБ РФ на сумму $300 млрд, Великобритания начала экспортировать в Китай слитки весом 400 унций в огромных объёмах и это не совпадение.

"С тех пор Китай перенял контроль над ценами на золото у Запада и сломал корреляцию цен на золото с "реальными ставками" (десятилетняя доходность облигаций)", — пишет автор.

По словам аналитика, у Китая нет причин прекращать покупать золото из-за необходимости диверсифицировать свои валютные резервы.

Народный банк Китая также покупает золото в Швейцарии и других странах — это потоки, которые могут быть включены или исключены из таможенных отчётов, но у Ньювенхейса нет подходов к этим данным.

В марте он сообщил о секретном запасе золота, который будет хранить НБК, заявив, что он может накопить более 5300 тонн, чтобы подготовиться к предстоящему обесцениванию доллара США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай
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