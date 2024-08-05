Черногория отменяет санкции против российских инвесторов - локомотиве экономики

В Черногории предлагают дать россиянам гарантии на приобретённую недвижимость

5:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Черногории хотят остановить отток российских инвесторов из страны, так как экономика страны от этого сильно пострадает. Выдвинута инициатива об отмене решения о заморозке российской собственности.

Фото: Wikipedia by Marcin Konsek , CC BY-SA 4.0

Россияне переезжают из Черногории в Сербию

В Черногории, по неофициальным оценкам, проживают почти 100 тысяч русских, белорусов и украинцев. Это большая цифра для страны с населением чуть более 600 тысяч человек.

Как пишет сербская газета Kurir, граждане России с 2005 года привозят свои капиталы и инвестируют в Черногорию. И даже в период СВО за январь-июнь 2023 года Подгорице выдала 21,5 тысячи разрешений на работу иностранцам, из них 7410, или 34,3%, пришлось на граждан России. Россияне также являются основными инвесторами в Черногории с 52,5 миллионами евро за тот же период,

Однако в последнее время среди русской общины наметилась тенденция переезжать из Черногории в Сербию. Газета цитирует высказывания из социальных сетей россиян, которые не жалеют об этом и советуют другим переехать из Будвы или Подгорицы в Белград.

В качестве плюсов жизни в Белграде россияне указывают на более легкий поиск работы, большую русскую общину, большее количество культурных мероприятий, прямые рейсы в Россию.

Россияне обеспечили Черногории экономический рост

Экономический аналитик из Черногории Предраг Зечевич в комментарии для Gradska RTV отметил, что россияне и украинцы сегодня продают недвижимость на черногорском побережье по ценам ниже рыночных. Отток россиян, по его словам, окажет "многократное негативное влияние на экономику Черногории и туристический сезон".

"В частности, приведет к уменьшению бюджета страны, как минимум, на 20 процентов", — сказал эксперт.

Зечевич напомнил бум в экономике Черногории после 2006 года, когда, благодаря инвесторам из России, за короткое время средняя зарплата в Черногории выросла с 220 евро до 500 евро к 2010 году, а рынок недвижимости измеряется сегодня "сотнями миллионов, если не миллиардами евро".

Зечевич отметил, что и после начала СВО "эти люди увеличили свои вклады в черногорских банках с 4,3 млрд до 5,3 млрд евро".

"Негативный мультипликативный эффект будет ощущаться на доходах ресторанов, наполнении бюджета и рынке недвижимости, а хуже всего то, что эти люди могут забирать вклады из банков ", — сказал он.

Россияне уезжают из-за отсутствия юридических гарантий на недвижимость

Зечевич является автором Инициативы по оценке конституционности решения о заморозке российской собственности в Черногории. Это 44 объекта недвижимости российских владельцев. Как явствует из его интервью, заморозка противоречит Конституции, что разделяет "вся профессиональная общественность" и авторитетные эксперты в области права.

"Если человек, приехавший сюда, намерен вложить несколько сотен тысяч евро, имеет собственную недвижимость и увидит, что государство Черногория не предоставляет ему ни гарантий, ни субсидий, он как-нибудь продаст свою недвижимость и уйдет на пенсию", — сказал Зечевич.

Решение Подгорице спасти свою экономику — вполне здравое

Как сообщил "Известям" посол РФ в Подгорице Владислав Масленников, власти Черногории решили спасти свой рынок недвижимости и не стали замораживать 44 дома россиян. За исключением пары имён никто из перечисленных собственников не находится под санкциями ЕС. Кроме того, в списке была масса ошибок и неточностей из-за хаоса в кадастровой системе Черногории.

23 июля был обновлен состав правительства, в него, в частности, вошли представители из коалиции "За будущее Черногории", которые пытаются сдвинуть вопрос заморозки активов с мертвой точки. Дело за Конституционным судом, куда направлен запрос.

Черногория — туристическая страна, куда любили ездить отдыхать россияне. Но санкции и отсутствие прямого авиасообщения негативно сказались на туристическом потоке. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2023-м было зарегистрировано 38,2 тыс. туристов из РФ, общее количество ночевок составило 131 тыс. Для сравнения: в 2019 году в Черногории эти цифры составляли 385 тыс. и почти 3,5 млн соответственно.

Читайте по теме: После двух лет санкций россияне вновь поехали в страны ЕС: растет спрос на визы

"Азербайджану — респект", а черногорские "пацаны не извиняются". Обзор событий недели от Дарьи Митиной

Премьер-министр Черногории объявил о независимости от российских туристов на Всемирном экономическом форуме в Давосе