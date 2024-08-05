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Олег Артюков
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России

2:34
Экономика

В результате введённых США и их союзниками санкций против России были заморожены валютные резервы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов. Сейчас рассматривается возможность конфискации этих активов и их распределения в интересах западных стран.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

В то время как Вашингтон, Брюссель и Лондон ищут способы получения доступа к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под контроля Запада, говорится в материале китайского издания 360kuai.

Центральные банки по всему миру активно покупают золото. В связи с заморозкой российских валютных резервов многие страны ищут способы защитить свои средства, опасаясь, что могут оказаться в подобной ситуации. Это и объясняет резкое повышение интереса к золоту, которое используется для защиты от потенциальных санкций.

Золото считается самым надёжным финансовым активом, так как его невозможно заблокировать, наложить на него санкции или ограничить доступ. Именно по этой причине президент РФ Владимир Путин несколько лет назад принял решение диверсифицировать российские резервы, увеличив долю драгоценных металлов.

Это решение помогло сохранить значительную часть российского богатства, так как более ста миллиардов долларов были переведены в золото, недоступное для США. Сейчас другие страны пытаются повторить этот опыт, не только покупая золото, но и вывозя его из хранилищ западных банков.

Всё больше стран занимаются репатриацией своих золотых запасов, отмечает автор материала. По данным статистики, 68 процентов центральных банков уже хранят золотые резервы на территории своих стран, и прогнозируется, что в течение следующих пяти лет эта доля увеличится до 74 процентов.

Речь идет о сотнях тонн золота, которые вывозятся из американских, британских и швейцарских банков, поскольку доверие к ним падает, многие предпочитают хранить золото у себя. Например, Индия недавно вывезла сто тонн золота из британских хранилищ.

Увеличение объёмов закупок золота привело к значительному росту его стоимости. В настоящее время цена на золото значительно выше, чем несколько лет назад, когда Россия начала активно пополнять свои запасы. В то же время количество этого ценного металла на территории западных стран сокращается.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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