Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России

На Западе заявили об убытках авиакомпаний из-за закрытия воздушного пространства РФ

3:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны ввели против России разнообразные санкции, цель которых состояла в ослаблении российского государства и сокращении его доходов от экспорта нефти, газа и алмазов. Кремль не стал бездействовать — реакция последовала незамедлительно, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz, CC0

"Россия отвечает на западные санкции <…> На часть этих ограничений президент России Владимир Путин отреагировал обходными мерами, например, в нефтяном секторе с использованием теневого флота. На другие санкции он ответил собственными ограничениями, затронувшими, в частности, авиационную сферу", — говорится в материале.

Обозреватель Frankfurter Rundschau отметил, что Россия закрыла своё воздушное пространство для авиакомпаний из более чем 30 стран.

Это вызвало серьёзные затруднения у западных перевозчиков, которым теперь приходится искать обходные маршруты, что приводит к значительным финансовым потерям. В то время как западные компании терпят убытки, их конкуренты из Китая, имеющие право летать над Россией, получают конкурентные преимущества.

"Многим западным авиакомпаниям теперь приходится облетать Россию, чтобы доставить пассажиров из Европы в Азию. В условиях такой конкуренции европейские перевозчики больше не могут соперничать с китайскими компаниями", — отмечает автор немецкого издания.

В результате санкций России, западным авиакомпаниям приходится удлинять маршруты своих рейсов на несколько часов, что увеличивает расход топлива и требует большего количества обслуживающего персонала.

Особенно это сказывается на рейсах в Сеул, Токио, Гонконг и Пекин. В результате многие авиакомпании несут значительные финансовые потери. Например, убытки группы Air France-KLM за прошлый год составили 31 миллион евро.

Воздушное пространство России было закрыто в 2022 году для авиаперевозчиков из 28 государств Евросоюза — Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

Помимо этого полёты над Россией запрещены для авиакомпаний из восьми стран, не входящих в ЕС — Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии. Для авиакомпаний из США и Японии российское воздушное пространство также закрыто.

Полёты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Это стало ответной мерой: власти западных стран закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.