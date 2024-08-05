Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России

Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше?

5:33 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Япония спровоцировала падение мировых фондовых рынков, и спекулянты стали уходить в наличные, которые будут направлены, вероятно, в криптовалюты. Многие разорятся, России это коснётся меньше всего.

Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine, CC BY-SA 4.0

ЦБ Японии сенсационно повысил ставку и обрушил фондовый рынок

Мировые рынки вчера вечером резко пошли вниз. Катализатором стало крупнейшее падение фондовой биржи Японии с 1987 года — на 13%.

Акции японских банков упали за несколько дней на 20%. Японский фондовый индекс Nikkei потерял более 3000 пунктов в ходе торгов. Торги в Японии остановлены, как и в Южной Корее и Турции, где падение составило 12% и 7%, соответственно. Американский фондовый рынок потерял $2,9 трлн капитализации за вчерашний день. Акции Nvidia упали на 10%, Tesla, Apple, Microsoft, Google — на 12%, Amazon —на 10%.

В настоящее время биткоин также упал на 13,4% до $50 470 — такого уровня не наблюдалось с февраля 2024 года.

Первопричиной было решение ЦБ Японии поднять процентную ставку выше нуля впервые с 2007 года — на 0,25%. Это было сделано, чтобы сдержать резкое падение йены по отношению к доллару США, что приводит к удорожанию импорта всего того, что и так дорого в Японии, — нефти и продуктов питания.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда сообщил журналистам, что в этом году могут последовать дополнительные повышения ставок, чтобы сдержать инфляцию.

ЦБ Японии отрубил огромное кредитное плечо спекулянтам

Ранее йена была палочкой-выручалочкой спекулянтов.

Они брали в долг в йенах практически за бесценок (0-0,1%) и покупали любой хороший актив за пределами Японии, который приносил прибыль. Но активы были номинированы в иностранной валюте, а кредиты — в йенах. Индекс валюты йены вырос на 10% за последние две недели, поэтому тот, кто занял йены, теперь должен отдать на 10% больше, а дальше будет отдавать больше.

Эти факторы заставили многих игроков продать свои акции и выкупить йены, чтобы погасить кредиты. Но весь этот спрос на японскую валюту подталкивает её ещё выше, что приводит к ещё большим продажам активов и ещё большему давлению покупателей на йену.

Банк Японии был копилкой для мировых активов, бесконечным "глюком" денежной системы, который инвесторы могли использовать для создания огромного кредитного плеча. А теперь всё, что осталось спекулянтам, — быстро уходить в кеш.

Ещё факторы обрушения фондового рынка

Аналитики также связывают сброс акций перед атакой Ирана на Израиль.

Третья причина — все боятся рецессии в США. Индикатором послужили данные о росте безработицы до 4,3% в июле, самого высокого уровня почти за три года.

Куда пойдут вынутые наличные?

Настораживает сброс акций ведущим американским спекулянтом Уорреном Баффетом, он продал акции Apple на рекордные $76 млрд.

Это 49% акций в его портфеле, наличка на балансе его компании Berkshire Hathaway выросла до $277 млрд — рекорд. По подсчётам Bloomberg и CNBC, число бумаг сократилось почти на 50%. Баффет часто зарабатывал на том, что оставался в акциях, когда они падали в стоимости, ожидая игры на повышение, его капиталы позволяли это ожидание. Если он двинул такие деньги в кеш, это означает очень высокий риск даже для него.

Глобалисты выводят живые деньги из раздутых бумаг. Куда же они пойдут? Дональд Трамп обещает в случае победы, что очень вероятно, сделать США криптостолицей всего мира. Значит, в крипторынок они и пойдут. И это тенденция — даже ЦБ РФ занялся регулированием этого рынка.

Опасность в том, что акции и крипта — это не физическое золото, это, по сути, фикция, которую можно "включать и отключать" тем, у кого пульт в руках.

Россия — островок спокойствия посреди финансовой бури

Россию это затронет меньше всего. Как пишет в Telеgram финансовый аналитик и инвестор Евгений Коган, российский рынок акций вслед за динамикой мировых площадок теряет сегодня порядка 2,5%.

"Но не стоит ожидать, что продолжится движение за глобальными рынками. Отечественный рынок по-прежнему изолирован", — считает Коган.

Он советует совершать точечные покупки качественных российских активов. По словам Когана, российский рынок перейдёт к восходящему тренду после преодоления пика по ставке ЦБ.

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