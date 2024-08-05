Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России

Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше?

5:33
Экономика » Финансы

Япония спровоцировала падение мировых фондовых рынков, и спекулянты стали уходить в наличные, которые будут направлены, вероятно, в криптовалюты. Многие разорятся, России это коснётся меньше всего.

Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше?
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine, CC BY-SA 4.0

ЦБ Японии сенсационно повысил ставку и обрушил фондовый рынок

Мировые рынки вчера вечером резко пошли вниз. Катализатором стало крупнейшее падение фондовой биржи Японии с 1987 года — на 13%.

Акции японских банков упали за несколько дней на 20%. Японский фондовый индекс Nikkei потерял более 3000 пунктов в ходе торгов. Торги в Японии остановлены, как и в Южной Корее и Турции, где падение составило 12% и 7%, соответственно. Американский фондовый рынок потерял $2,9 трлн капитализации за вчерашний день. Акции Nvidia упали на 10%, Tesla, Apple, Microsoft, Google — на 12%, Amazon —на 10%.

В настоящее время биткоин также упал на 13,4% до $50 470 — такого уровня не наблюдалось с февраля 2024 года.

Первопричиной было решение ЦБ Японии поднять процентную ставку выше нуля впервые с 2007 года — на 0,25%. Это было сделано, чтобы сдержать резкое падение йены по отношению к доллару США, что приводит к удорожанию импорта всего того, что и так дорого в Японии, — нефти и продуктов питания.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда сообщил журналистам, что в этом году могут последовать дополнительные повышения ставок, чтобы сдержать инфляцию.

ЦБ Японии отрубил огромное кредитное плечо спекулянтам

Ранее йена была палочкой-выручалочкой спекулянтов.

Они брали в долг в йенах практически за бесценок (0-0,1%) и покупали любой хороший актив за пределами Японии, который приносил прибыль. Но активы были номинированы в иностранной валюте, а кредиты — в йенах. Индекс валюты йены вырос на 10% за последние две недели, поэтому тот, кто занял йены, теперь должен отдать на 10% больше, а дальше будет отдавать больше.

Эти факторы заставили многих игроков продать свои акции и выкупить йены, чтобы погасить кредиты. Но весь этот спрос на японскую валюту подталкивает её ещё выше, что приводит к ещё большим продажам активов и ещё большему давлению покупателей на йену.

Банк Японии был копилкой для мировых активов, бесконечным "глюком" денежной системы, который инвесторы могли использовать для создания огромного кредитного плеча. А теперь всё, что осталось спекулянтам, — быстро уходить в кеш.

Ещё факторы обрушения фондового рынка

Аналитики также связывают сброс акций перед атакой Ирана на Израиль.

Третья причина — все боятся рецессии в США. Индикатором послужили данные о росте безработицы до 4,3% в июле, самого высокого уровня почти за три года.

Куда пойдут вынутые наличные?

Настораживает сброс акций ведущим американским спекулянтом Уорреном Баффетом, он продал акции Apple на рекордные $76 млрд.

Это 49% акций в его портфеле, наличка на балансе его компании Berkshire Hathaway выросла до $277 млрд — рекорд. По подсчётам Bloomberg и CNBC, число бумаг сократилось почти на 50%. Баффет часто зарабатывал на том, что оставался в акциях, когда они падали в стоимости, ожидая игры на повышение, его капиталы позволяли это ожидание. Если он двинул такие деньги в кеш, это означает очень высокий риск даже для него.

Глобалисты выводят живые деньги из раздутых бумаг. Куда же они пойдут? Дональд Трамп обещает в случае победы, что очень вероятно, сделать США криптостолицей всего мира. Значит, в крипторынок они и пойдут. И это тенденция — даже ЦБ РФ занялся регулированием этого рынка.

Опасность в том, что акции и крипта — это не физическое золото, это, по сути, фикция, которую можно "включать и отключать" тем, у кого пульт в руках.

Россия — островок спокойствия посреди финансовой бури

Россию это затронет меньше всего. Как пишет в Telеgram финансовый аналитик и инвестор Евгений Коган, российский рынок акций вслед за динамикой мировых площадок теряет сегодня порядка 2,5%.

"Но не стоит ожидать, что продолжится движение за глобальными рынками. Отечественный рынок по-прежнему изолирован", — считает Коган.

Он советует совершать точечные покупки качественных российских активов. По словам Когана, российский рынок перейдёт к восходящему тренду после преодоления пика по ставке ЦБ. 

Читайте по теме:

Куда вложить миллион рублей: россиянам дали совет по вложению средств

Финансист Моженков: как в кризис приумножить свои сбережения

Эксперт оценила влияние рекордного ослабление иены на рубль. Стоит ли опасаться россиянам?

"Вкладывайтесь в российские акции, пока не поздно" - советует финансист
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы япония
Обсудить
Новости Все >
Valve работает над новым проектом
Юрий Лоза недоволен очередями на Крымском мосту
В России вырос спрос на сотрудников СТО
Медик Балан предупредила об особой опасности солнечного удара для пожилых
Топ-способы получить доступ к роскошным отелям без затрат
Как обустроить кухню в хрущевке
Топ оригинальных идей для декора окон без штор
Топ-3 теплоизоляционных материала для деревянного дома
Какие предметы интерьера не вписываются в современный дизайн
Цены на газ в ЕС продолжают расти из-за конфликта на Ближнем Востоке
Популярное
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.

Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
Последние материалы
Valve работает над новым проектом
Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше?
Юрий Лоза недоволен очередями на Крымском мосту
В России вырос спрос на сотрудников СТО
Медик Балан предупредила об особой опасности солнечного удара для пожилых
Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Топ-способы получить доступ к роскошным отелям без затрат
Как обустроить кухню в хрущевке
Топ оригинальных идей для декора окон без штор
Топ-3 теплоизоляционных материала для деревянного дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников