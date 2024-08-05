Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России

Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский рынок. Но может может сказаться снижение нефтяных цен, если произойдет "посадка" экономики США, а также настроения локальных инвесторов, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.
Мировые рынки начали падать еще на прошлой неделе. Помимо опасений по поводу замедления китайской экономики, добавились тревоги по поводу японской. Центробанк Японии неожиданно повысил ставки, что привело к резкому росту иены. А это негативно сказалось на экспортёрах.
В пятницу также была опубликована статистика о значительном росте безработицы в США, что вызвало опасения о возможной рецессии.
Американские фондовые индексы завершили пятничные торги падением на 1,5-2,4 процента. В понедельник по итогам торгов японский индекс Nikkei снизился на 13,47 процента. Сырьевые рынки также не остались в стороне: цена на нефть марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель впервые с 9 января.
По словам Донец, рынки Азиатско-Тихоокеанского региона уже показали снижение, в некоторых случаях — рекордное за последние годы. Европейские рынки открылись снижением, в том числе акции американских компаний, торгуемые в Европе, впереди — американский рынок, сказала она.
Традиционно российский рынок был чувствителен к глобальным трендам, но сейчас ситуация несколько иная, отметила Донец.
Во-первых, из-за введенного с 2022 года регулирования не будет влияния через отток средств иностранных инвесторов. Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже прошел значительную коррекцию и сейчас скорее дёшев, чем перегрет, считает эксперт.
Однако это не означает, что российский рынок полностью изолирован от мировых трендов. "Два основных канала возможного влияния — это цены на нефть, которые могут снизиться, если экономика США действительно замедлится, и настроения локальных инвесторов, которые также реагируют на внешние события", — сказала Донец РИА "Новости".
Утром 5 августа японский фондовый рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: индекс Nikkei упал на 13,47 процентов.
Негативный тренд начался еще на прошлой неделе, когда американские фондовые индексы завершили торги в пятницу падением после выхода данных о значительном росте безработицы в США, что вызвало опасения рецессии.
Также 2 августа сообщалось о снижении американских фондовых индексов на один-два процента после публикации финансовых отчётов крупных американских компаний. Утром 5 августа основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также значительно снизились.
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