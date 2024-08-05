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Олег Артюков
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России

Чего ожидать России от обвала мировых фондовых рынков

3:08
Экономика

Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский рынок. Но может может сказаться снижение нефтяных цен, если произойдет "посадка" экономики США, а также настроения локальных инвесторов, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

Чего ожидать России от обвала мировых фондовых рынков
Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, CC BY 2.0

Мировые рынки начали падать еще на прошлой неделе. Помимо опасений по поводу замедления китайской экономики, добавились тревоги по поводу японской. Центробанк Японии неожиданно повысил ставки, что привело к резкому росту иены. А это негативно сказалось на экспортёрах.

В пятницу также была опубликована статистика о значительном росте безработицы в США, что вызвало опасения о возможной рецессии.

Американские фондовые индексы завершили пятничные торги падением на 1,5-2,4 процента. В понедельник по итогам торгов японский индекс Nikkei снизился на 13,47 процента. Сырьевые рынки также не остались в стороне: цена на нефть марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель впервые с 9 января.

По словам Донец, рынки Азиатско-Тихоокеанского региона уже показали снижение, в некоторых случаях — рекордное за последние годы. Европейские рынки открылись снижением, в том числе акции американских компаний, торгуемые в Европе, впереди — американский рынок, сказала она.

Традиционно российский рынок был чувствителен к глобальным трендам, но сейчас ситуация несколько иная, отметила Донец.

Во-первых, из-за введенного с 2022 года регулирования не будет влияния через отток средств иностранных инвесторов. Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже прошел значительную коррекцию и сейчас скорее дёшев, чем перегрет, считает эксперт.

Однако это не означает, что российский рынок полностью изолирован от мировых трендов. "Два основных канала возможного влияния — это цены на нефть, которые могут снизиться, если экономика США действительно замедлится, и настроения локальных инвесторов, которые также реагируют на внешние события", — сказала Донец РИА "Новости".

Утром 5 августа японский фондовый рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: индекс Nikkei упал на 13,47 процентов.

Негативный тренд начался еще на прошлой неделе, когда американские фондовые индексы завершили торги в пятницу падением после выхода данных о значительном росте безработицы в США, что вызвало опасения рецессии.

Также 2 августа сообщалось о снижении американских фондовых индексов на один-два процента после публикации финансовых отчётов крупных американских компаний. Утром 5 августа основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также значительно снизились.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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