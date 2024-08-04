Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"

На Украине начался дефолт, Россия получила сильные позиции в мирных переговорах

4:59 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

На Украине начался дефолт, замаскированный под слово "выборочный". Это уловка, чтобы не пугать кредиторов. Россия может, используя ситуацию", играть свою игру.

Фото: Own work by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

1 августа на Украине начался дефолт

Рейтинговое агентство Standard & Poor's вслед за другими агентствами поставило диагноз украинской экономике — дефолт.

S&P Global заявил, что в Украине начался "выборочный дефолт" из-за отсутствия выплат кредиторам.

"Правительство (Украины) решило приостановить выплаты по затронутым облигациям (евробонды) до реструктуризации и не произвело купонную выплату по своим еврооблигациям 2026 года 1 августа 2024 года, когда платеж (34 млн долларов) должен был быть произведен, и мы не ожидаем выплаты в течение договорного льготного периода облигаций в 10 рабочих дней", — говорится в сообщении агентства. "Поэтому мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте Украины до "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C", а также рейтинги выпуска еврооблигаций суверена 2026 года до "D" (дефолт) с "CC". Мы также подтвердили наш рейтинг "CC" по оставшимся выпускам старших необеспеченных валютных облигаций Украины", — добавили авторы.

Украина не произвела выплаты, потому что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Киеву приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября, открывая путь к объявлению моратория, который формально будет означать суверенный дефолт — денег в казне нет.

Реструктуризация долга принципиально ситуацию не меняет

Министерство финансов Украины заявило, что Киев достиг "принципиального соглашения" с группой международных частных кредиторов о реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций. Предложение предусматривает номинальную скидку в размере 37% по непогашенным международным облигациям Украины, что позволит Киеву сэкономить 11,4 млрд долл. на выплатах в течение следующих трёх лет.

Однако ситуации это не меняет — Украина перестала платить по долгам. С таким рейтингом Замбия, Эфиопия и Гана получили нового игрока в клуб.

Отметим, что реструктуризация не коснётся долга Украины в гривне, а это более 85 % долговой нагрузки от общей долговой нагрузки, превышающей 140 миллиардов долларов США. Долг, номинированный в гривне, в основном, принадлежит Центральному банку Украины и местным банкам, половина из которых являются государственными.

S&P предупредил, что дефолт по этим обязательствам "усугубит проблемы банковского сектора", увеличив вероятность того, что правительству придется накачивать банки деньгами, тем самым "ограничив преимущества списания задолженности".

Агентство Fitch ранее понизило кредитный рейтинг Украины с уровня "CC" до "C", который означает, что дефолт уже произошел или он неизбежен.

Последствие дефолта Украины — обнищание населения

Помощь Украине на 65% оказывается в виде кредитов, поэтому долг, особенно перед частными инвесторами, всё равно придется рано или поздно гасить.

И если будет нечем, то Украину заставят и дальше снижать социальные выплаты и зарплаты бюджетникам и повышать налоги. Дефолт приведёт к обесцениванию гривны, что вызывает инфляцию и заметно снизит покупательную способность населения. При этом, иностранные инвесторы будут выводить свой капитал из страны, что ещё сильнее ослабит экономику.

Кредиторы Украины будут принуждать Зеленского к миру

Также Украину заставят распродавать наиболее ценные активы, что уже делается.

Например, компания BlackRock приобретает землю на Украине с 2022 года. Однако существуют риски — если Украина потеряет государственность, а к этому и идёт, тогда РФ платить по долгам вообще откажется. Именно поэтому кредиторы Зеленского принудят его к миру, чтобы самого плохого сценария не произошло.

Для РФ это "козырная карта" — можно торговаться на своих условиях.

Другое последствие дефолта — привлекать частных кредиторов, чтобы они покупали украинские облигации, станет сложнее, останутся только государственные иностранные заёмщики.

У них свои риски — все страны кредиторы Украины должны будут внести в свои бюджеты огромную кредиторскую задолженность. Обычно она гасится за счёт новых кредитов. А это значит, что будет увеличиваться инфляция и госдолг, который в США и странах ЕС и так огромен.

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