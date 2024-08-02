США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"

После масштабного обмена заключенными наступила невиданная оттепель — США сняли блокаду с Мосбиржи, а также разрешили Европе закупать российский газ.
В пятницу Министерство финансов США выдало генеральные лицензии до 1 ноября на проведение операций, связанных с прекращением деятельности Московской биржи, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием России.
Кроме того, до 1 ноября было разрешено проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями. Аналогичное разрешение выдало британское Управление по осуществлению финансовых санкций, его действие истекает 12 октября.
Блокирующие санкции были введены Минфином США против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня.
13 июня на бирже остановились торги не только долларом и евро как таковыми, но и производными финансовыми инструментами (деривативами) в этих валютах. Из-за санкций физические лица и компании лишились возможности покупать на бирже эти валюты, а Банк России перешел к новой методике расчета официального курса американской и европейской валют — с использованием банковской отчетности и сведений из внебиржевых торгов.
При этом банки стали спекулировать на курсах валют.
Минфин США пояснил, что меры по ограничению привлечения капитала через Московскую биржу как от российских, так и от иностранных лиц, будет препятствовать расширению их возможности "получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия".
Теперь эти возможности открыты, а значит и дополнительное финансирование российского ВПК. Есть надежда что после завершения объявленного срока, разрешение просто будут продлевать — так США уже год покупает санкционный российский уран постоянно продляя "временное" разрешение.
Причина очевидна — на третий год СВО, в условиях санкций Россия и Запад остаются крупными торговыми партнёрами. Кроме того, ограничить "военную машину Кремля" не получается — финансирование СВО идёт своим чередом, а экономика РФ растёт, в том числе, от доходов от экспорта нефти и газа.
Перспективы открываются — от возвращения реального курса доллара до обмена заблокированными активами. Месяц назад, ЕС пожаловался что этому мешают санкции на Мосбиржу. Теперь их нет, и процесс может пойти.
Так же США разрешили (кулуарно) Европе закупать газ в РФ. Reuters пишет, что среднесуточные поставки российского газа в июле были на 5,7% больше по сравнению с годом ранее и на 12% — по сравнению с июнем.
Business Insider поясняет, что американские поставщики сегодня отправляют топливо туда, где больше платят — в страны Азии, где спрос подстегнула жаркая погода. Кроме того накануне турбулентного политического периода крупные компании и предприятия промышленной генерации энергии в США заполняют СПГ собственные хранилища.
В 2022 году, чтобы заместить российский экспорт, США договорились с Евросоюзом об обеспечении поставок, как минимум, 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Но эти объёмы не выдерживаются.
Если в течение года в Европе возникнет дефицит газа, главным предметом политического торга в Европе станет пролонгация транзитного соглашения с Украиной, возможно, будет оживлена уцелевшая ветка "Северного потока".
Читайте по теме: Санкции США вынудили Казахстанскую биржу пойти на крайние меры: Мосбиржу планируют исключить из акционеров KASE
Печаль Bloomberg: Россия догнала США по поставкам СПГ в Европу
Стало известно, как теперь россиянам следить за курсом доллара
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.