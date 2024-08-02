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Любовь Степушова
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"

США остановили санкции против Мосбиржи и разрешили ЕС закупки газа в РФ. Оттепель?

4:10
Экономика » Правила игры

После масштабного обмена заключенными наступила невиданная оттепель — США сняли блокаду с Мосбиржи, а также разрешили Европе закупать российский газ.

США остановили санкции против Мосбиржи и разрешили ЕС закупки газа в РФ. Оттепель?
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Минфин США приостановил санкции против Мосбиржи

В пятницу Министерство финансов США выдало генеральные лицензии до 1 ноября на проведение операций, связанных с прекращением деятельности Московской биржи, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием России.

Кроме того, до 1 ноября было разрешено проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями. Аналогичное разрешение выдало британское Управление по осуществлению финансовых санкций, его действие истекает 12 октября.

Блокирующие санкции были введены Минфином США против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня.

13 июня на бирже остановились торги не только долларом и евро как таковыми, но и производными финансовыми инструментами (деривативами) в этих валютах. Из-за санкций физические лица и компании лишились возможности покупать на бирже эти валюты, а Банк России перешел к новой методике расчета официального курса американской и европейской валют — с использованием банковской отчетности и сведений из внебиржевых торгов.

При этом банки стали спекулировать на курсах валют.

Ограничить "военную машину Кремля" не получается

Минфин США пояснил, что меры по ограничению привлечения капитала через Московскую биржу как от российских, так и от иностранных лиц, будет препятствовать расширению их возможности "получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия".

Теперь эти возможности открыты, а значит и дополнительное финансирование российского ВПК. Есть надежда что после завершения объявленного срока, разрешение просто будут продлевать — так США уже год покупает санкционный российский уран постоянно продляя "временное" разрешение.

Причина очевидна — на третий год СВО, в условиях санкций Россия и Запад остаются крупными торговыми партнёрами. Кроме того, ограничить "военную машину Кремля" не получается —  финансирование СВО идёт своим чередом, а экономика РФ растёт, в том числе, от доходов от экспорта нефти и газа.

Перспективы открываются — от возвращения реального курса доллара до обмена заблокированными активами. Месяц назад, ЕС пожаловался что этому мешают санкции на Мосбиржу. Теперь их нет, и процесс может пойти.

США не смогли обеспечить ЕС своим СПГ

Так же США разрешили (кулуарно) Европе закупать газ в РФ. Reuters пишет, что среднесуточные поставки российского газа в июле были на 5,7% больше по сравнению с годом ранее и на 12% — по сравнению с июнем.

Business Insider поясняет, что американские поставщики сегодня отправляют топливо туда, где больше платят — в страны Азии, где спрос подстегнула жаркая погода. Кроме того накануне турбулентного политического периода крупные компании и предприятия промышленной генерации энергии в США заполняют СПГ собственные хранилища.

В 2022 году, чтобы заместить российский экспорт,  США договорились с Евросоюзом об обеспечении поставок, как минимум, 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Но эти объёмы не выдерживаются.

Если в течение года в Европе возникнет дефицит газа, главным предметом политического торга в Европе станет пролонгация транзитного соглашения с Украиной, возможно, будет оживлена уцелевшая ветка "Северного потока".

Читайте по теме: Санкции США вынудили Казахстанскую биржу пойти на крайние меры: Мосбиржу планируют исключить из акционеров KASE

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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