"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?

5:35 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство

Планы "Норникеля" по переносу мощностей медного завода в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

Фото: Own work by Ninaras, CC BY 4.0

"Норникель" решил вывести стратегическое производство в Китай

"Норникель" сообщил в апреле, что планирует "создать совместное предприятие с международными партнёрами и перенести часть мощностей медного завода из Норильска в Китай". На медном заводе останутся работать "современные пункты подготовки медного концентрата и промышленные 3D-принтеры".

"Наши экологические проблемы, проблемы расчётов, доступа на рынок и кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, — в Китай", — сказал совладелец ПАО ГМК Норильский никель Владимир Потанин в интервью "Интерфаксу".

Решение, по всей вероятности, вызвано западными санкциями, которые таким образом предприятие может обойти.

Потанин намерен осуществить свой план "за горизонтом 2027 года". Все, кто захочет продолжить работу в компании, будут трудоустроены, а "Норникель" "сможет увеличить выручку на 20% в сравнении с ситуацией до начала 2022 года" и для целей бюджета в течение четырёх выйдет на показатели, "которые почти в 1,5 раза выше нынешнего результата и на 20% лучше, чем два-четыре года назад".

Однако некоторые специалисты из институтов Сибирского отделения РАН высказались против перевода медного производства края в Китай. Решение выглядит неоднозначно в контексте курса на формирование технологического суверенитета. В Китай выводится важное стратегическое предприятие, и случись что, то его можно потерять.

Так, директор новосибирского Института экономики и организации промышленного производства, академик Валерий Крюков считает, что закрытие медного завода приведёт к опасным последствиям.

"Я вам могу с высокой степенью уверенности сказать, что будет результатом поставки медного концентрата в Китай — мы начнём ещё больше ввозить гораздо более прибыльную электротехническую китайскую продукцию. И при этом у нас уже не будет своего машиностроения, не будет высокотехнологичных рабочих мест", — сказал Крюков.

Раньше выводили деньги, теперь — заводы?

История с медным заводом может стать прецедентом для вывода за рубеж других предприятий, находящихся в руках частных владельцев.

Также в Китай уйдёт большая часть налогов, которые сейчас поступают в российский бюджет. Есть ещё третий момент — это люди, куда будет "Норникель" трудоустраивать плавильщиков и т. д. — не совсем понятно.

Как пишет Telegram-канал "Незыгарь" со ссылкой на источники в Счётной палате РФ, в связи с указанным проектом "Норникеля" рассматривается возможность проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных ПАО на экологические цели — сокращение выбросов серы на 75% к 2023 году.

По данным Тelegram-канала, на экологические мероприятия с приоритетом очистных сооружений были предусмотрены затраты в 120 млрд рублей, в том числе большая доля — из госбюджетов. В общей сложности с учётом прямых и косвенных льгот речь может идти о 300-400 млрд рублей.

"Норникель" может быть национализирован

В случае, если медное производство выведут в КНР, будет предусмотрено ввести в действие компенсационный механизм, возмещающий затраты государства с учётом процентов и штрафных санкций за нецелевое использование бюджетных денег.

"Ситуация может быть использована для пересмотра итогов приватизации "Норникеля" по прецедентам Генпрокуратуры последних двух лет", — пишет "Незыгарь".

Медный завод был спроектирован и построен в рекордные четыре года и дал первую продукцию в декабре 1949 года. Потом производство расширялось за счёт ввода новых цехов — не одно поколение советских людей строило завод и работало на нём. "Норникель" приватизировали в 1993 году на основании президентского указа № 1017.

Товарной продукцией медного завода являются катодная медь и техническая сера. Также завод выпускает "полуфабрикаты", предназначенные для дальнейшего использования на других переделах Норильского комбината: серную кислоту, никелевый купорос, маточный раствор, медный шлам и никелевый шлак. Кроме того, металлургический цех производства концентратов драгоценных металлов перерабатывает шламы цеха электролиза меди и цеха электролиза никеля с последующим получением концентратов драгоценных металлов, металлического серебра, селена и теллура.

Сроки проведения публичных слушаний по закрытию одного из крупнейших перерабатывающих предприятий Красноярского края до сих пор не определены. Законодательное собрание края находится на летних каникулах.

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