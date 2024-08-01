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Олег Артюков
Два фактора, который могут помочь золоту установить новые рекорды стоимости

Цены на золото могут устремиться к новым рекордам

2:56
Экономика

Сочетание двух факторов — президентские выборы в США и снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) — может привести к значительному росту цен на золото до конца года.

Цены на золото могут устремиться к новым рекордам
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Ведущий аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Василий Данилов сообщил РИА "Новости", что цена на золото может приблизиться к 3000 долларам за тройскую унцию.

В четверг на нью-йоркской бирже Comex цена декабрьского фьючерса на золото впервые превысила 2500 долларов за тройскую унцию, достигнув максимума в 2506,55 доллара.

Эксперт подчеркнул, что сочетание снижения ставки ФРС и президентских выборов в США создаст условия для дальнейшего роста цен на золото. И не исключено, что до конца года цена может достичь 3000 долларов за унцию.

Однако Данилов отметил, что в долгосрочной перспективе снижение процентных ставок основными центральными банками может негативно сказаться на стоимости золота.

Он пояснил, что успешная борьба с инфляцией и восстановление мировой экономики уменьшат риски глобальной рецессии и снизят спрос на золото как на защитный актив.

Цена на золото установила новый рекорд, несмотря на то, что мировые центробанки значительно сократили его закупки.

По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале 2023 года центральные банки сократили свои покупки золота почти на 40 процентов по сравнению с первым кварталом, что стало минимальным уровнем за последний год.

Во втором квартале спрос центральных банков составил 183,4 тонны по сравнению с 300 тоннами в первом квартале. Это стало минимальным показателем с аналогичного периода прошлого года, когда спрос составил 173,6 тонны.

По мнению организации, увеличение спроса на золото со стороны центральных банков на шесть процентов в годовом выражении обусловлено необходимостью защиты и диверсификации их инвестиционных портфелей.

За первое полугодие покупки центральных банков составили 483,3 тонны золота против 459,8 тонны годом ранее.

Средняя цена на золото достигла во втором квартале 2338,2 доллара за тройскую унцию против 2069,8 доллара в первом квартале. Годом ранее стоимость золота составляла 1975,9 доллара за унцию.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы инвестиции
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