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Олег Артюков
Дорогая энергия создаёт большие проблемы немецким компаниям

У немецких компаний большие проблемы из-за дорогой энергии

2:37
Экономика

Всё больше предприятий в Германии размышляют о переезде за границу. Туда, где энергоносители дёшевы и есть гарантия их надёжных поставок.

У немецких компаний большие проблемы из-за дорогой энергии
Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, CC BY 3.0

Цены на энергоносители в Германии значительно выросли в 2022 году. Хотя со временем они снизились, их уровень остается высоким по сравнению с другими европейскими странами, отмечает издание "Нефть и капитал".

Это привело к тому, что всё больше немецких компаний задумываются о перемещении своих производств за границу.

Агентство Reuters ссылается на результаты опроса, в котором приняли участие около 3300 компаний. Согласно данным, 37 процентов из них рассматривают возможность сокращения производства или переезда. Для сравнения, в прошлом году таких компаний было 31 процент, а в 2022 году — 16 процентов.

Особенно этот тренд заметен среди энергоёмких промышленных предприятий, где 45 процентов компаний рассматривают варианты сокращения производства или переезда.

Треть участников опроса отметили, что их инвестиции значительно сократились, а две трети выразили обеспокоенность по поводу снижения конкурентоспособности.

Министерство экономики Германии предлагало субсидировать цены на электроэнергию для промышленности, однако Министерство финансов отказалось от этой идеи, чтобы избежать нагрузки на бюджет. Другие меры правительства, такие как сокращение бюрократических процедур, не привели к значительным улучшениям.

Здесь стоит отметить, что в 2023 году норвежская компания Equinor и немецкая SEFE заключили контракт на десять лет на поставку 129 миллиардов кубометров норвежского метана в ЕС за 55 миллиардов долларов, что составляет более 420 долларов за тысячу кубометров.

Это почти вдвое дороже по сравнению с ценой российского газа, который европейским контрагентам предлагал "Газпром" в предыдущие годы.

Неудивительно, что немецкая промышленность, которой требуются значительные объёмы ресурсов и энергии - и очень желательно, по низким ценам - испытывает проблемы. И очевидно, что у властей Германии отсутствует решение по их преодолению.

Хотя в Берлине и не прочь рассказать, каких успехов достигли на поприще отказа от поставок российских энергоресурсов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ германия
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