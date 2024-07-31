NetEase: США заставляют союзников скупать американские облигации

В Китае рассказали, почему Япония и Великобритания скупают ценные бумаги США

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Соединённых Штатах сложилась любопытная ситуация: недавно государственный долг страны установил новый рекорд, превысив отметку в 35 триллионов долларов. Такой сценарий был предсказуем и не стал большой неожиданностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Однако удивление вызвало другое — кто именно предоставляет США эти средства в долг, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

"К концу текущего года США превысят установленный лимит по госдолгу, и его снова придется пересматривать", — считает его автор.

Он отметил, что Китай на протяжении долгого времени был одним из крупнейших иностранных кредиторов Соединённых Штатов. Китайское правительство инвестировало в американские государственные облигации более одного триллиона долларов.

Тем не менее, за последние несколько лет ситуация значительно изменилась: Пекин продал американские облигации на несколько сотен миллиардов долларов и продолжает сокращать свои вложения в эти активы.

Таким образом, Китай последовал примеру России. Российский президент Владимир Путин одним из первых заявил о необходимости сокращения зависимости от США. В результате Москва провела масштабную распродажу американских облигаций, практически сведя свои вложения к нулю.

Возникает вопрос: если Китай и Россия распродают американские облигации, почему же тогда государственный долг США продолжает расти? Кто вкладывает деньги в эти активы?

За последние несколько лет Великобритания и Япония значительно увеличили свои вложения в американский госдолг.

Эти две страны считаются основными союзниками США в Европе и Азии.

Таким образом, складывается весьма интересная ситуация. Соединённым Штатам приходится постоянно занимать деньги для покрытия своих огромных расходов, но количество желающих предоставлять кредиты становится всё меньше.

В результате Вашингтон вынужден убеждать своих союзников покупать американские облигации. В это время показатели экономик Японии и Великобритании продолжают снижаться и ситуация там становится всё хуже.

По мнению различных экспертов, такая ситуация не может продолжаться долго, и в ближайшем будущем этот финансовый пузырь должен лопнуть. Так что не пострадают те государства, которые будут наименее зависимы от США в финансовом плане.