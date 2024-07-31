Mining News: из-за политики США Россия стала богаче на 50 млрд долларов

После введения санкций против России Соединёнными Штатами и их союзниками, на Западе были заморожены российские суверенные активы на сумму около 300 миллиардов долларов.
Западные центральные банки с тех пор ищут способы конфисковать эти средства и перераспределить их в своих интересах. Финансовый эксперт Джеймс Рикардс предупреждает, что это может обернуться неприятными последствиями для Запада, сообщает издание Mining News.
Рикардс отметил, что в то время как западные страны размышляют о том, как изъять российские резервы, происходит нечто примечательное: многие государства начинают искать безопасные способы сохранения своих средств.
Они больше не хотят инвестировать в государственные облигации США и других западных стран из-за опасений, что их деньги могут быть конфискованы, как это произошло с российскими активами. В результате, многие из этих стран обращаются к золоту.
"Если у вас есть физическое золото, и оно находится в хранилище в вашей стране, то Соединённые Штаты не могут ничего с этим сделать. Невозможно его захватить, заморозить или конфисковать", — подчеркнул Рикардс.
Ирония ситуации заключается в том, что чем больше в мире покупают золото, тем выше становится его цена. Сейчас наблюдается значительный рост спроса на драгоценный металл, что, в свою очередь, поднимает его стоимость. Это работает на пользу России, поскольку усилия Запада по её экономическому ослаблению привели к противоположному результату.
По данным Рикардса, российские резервы увеличились на 50 миллиардов долларов благодаря росту цены на золото с 1700 до 2400 долларов за унцию.
Эксперт также отметил, что с 2010 года Россия активно накапливает золото. За это время золотые запасы страны увеличились с 600 до 3000 тонн. За это время цена на золото существенно возросла и, по прогнозам Рикардса, к 2026 году может достичь 15000 долларов за унцию.
Впрочем, на это стоит заметить, что во втором квартале этого года мировые центробанки значительно сократили покупку золота. А спрос с их стороны в том числе и поддерживал высокие цены на драгоценный металл. Которая теперь многим финансовым регуляторам кажется слишком высокой, чтобы продолжать скупку золота.
Впрочем, долгосрочная ли это тенденция, говорить пока что рано.
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