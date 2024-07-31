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Олег Артюков
Mining News: из-за политики США Россия стала богаче на 50 млрд долларов

Санкционная политика США спровоцировала спрос на золото во всём мире

2:41
Экономика

После введения санкций против России Соединёнными Штатами и их союзниками, на Западе были заморожены российские суверенные активы на сумму около 300 миллиардов долларов.

Санкционная политика США спровоцировала спрос на золото во всём мире
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Западные центральные банки с тех пор ищут способы конфисковать эти средства и перераспределить их в своих интересах. Финансовый эксперт Джеймс Рикардс предупреждает, что это может обернуться неприятными последствиями для Запада, сообщает издание Mining News.

Рикардс отметил, что в то время как западные страны размышляют о том, как изъять российские резервы, происходит нечто примечательное: многие государства начинают искать безопасные способы сохранения своих средств.

Они больше не хотят инвестировать в государственные облигации США и других западных стран из-за опасений, что их деньги могут быть конфискованы, как это произошло с российскими активами. В результате, многие из этих стран обращаются к золоту.

"Если у вас есть физическое золото, и оно находится в хранилище в вашей стране, то Соединённые Штаты не могут ничего с этим сделать. Невозможно его захватить, заморозить или конфисковать", — подчеркнул Рикардс.

Ирония ситуации заключается в том, что чем больше в мире покупают золото, тем выше становится его цена. Сейчас наблюдается значительный рост спроса на драгоценный металл, что, в свою очередь, поднимает его стоимость. Это работает на пользу России, поскольку усилия Запада по её экономическому ослаблению привели к противоположному результату.

По данным Рикардса, российские резервы увеличились на 50 миллиардов долларов благодаря росту цены на золото с 1700 до 2400 долларов за унцию.

Эксперт также отметил, что с 2010 года Россия активно накапливает золото. За это время золотые запасы страны увеличились с 600 до 3000 тонн. За это время цена на золото существенно возросла и, по прогнозам Рикардса, к 2026 году может достичь 15000 долларов за унцию.

Впрочем, на это стоит заметить, что во втором квартале этого года мировые центробанки значительно сократили покупку золота. А спрос с их стороны в том числе и поддерживал высокие цены на драгоценный металл. Которая теперь многим финансовым регуляторам кажется слишком высокой, чтобы продолжать скупку золота.

Впрочем, долгосрочная ли это тенденция, говорить пока что рано.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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