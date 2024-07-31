Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа

В Праге уверены, что немцы воруют чешский газ

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чехия обвиняет Германию в манипуляциях с поставками газа. Чешские политики утверждают, что соседняя страна накапливает в своих подземных хранилищах газ, который предназначался для Чехии. Это, по их мнению, происходит из-за сокращения транзита газа через территорию Германии.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, CC BY-SA 3.0

Согласно информации агентства Bloomberg, чешский министр промышленности Йозеф Сикела написал об этом в письме, направленном правительству Германии и Еврокомиссии.

Он отметил, что немецкая компания Gascade Gastransport собирается с 1 октября значительно уменьшить выходную мощность точки приема газа на границе с Чехией, снизив ее с 69 ГВт·ч до 14,5 ГВт·ч, сообщает издание "Нефть и капитал".

Немецкая сторона объясняет это падением общего объёма транзита газа, вызванным прекращением поставок из России. При этом за первые шесть месяцев текущего года импорт российского газа в Европу увеличился на 24 процента, также выросли поставки из Азербайджана и Норвегии.

В настоящее время европейские ПХГ заполнены более чем на 84 процента, что нехарактерно для данного времени года.

Эксперты предполагают, что осенью Германия постарается удержать как можно больше природного газа в своих хранилищах, даже в ущерб своим соседям. Это может быть вызвано возможным прекращением транзита российского газа через Украину с января 2025 года, что может привести к новому энергетическому кризису в Европе.

Ранее Прага выразила недовольство планами Германии по сокращению пропускной способности газопровода, через который поступает газ в Чехию. Чешская сторона считает, что Германия намерена оставить у себя газ, который должен был пойти в Чехию.

Вышеупомянутый министр Йозеф Сикела направил по этому поводу письмо оператору газопровода Gascade Gastransport GmbH, указав на недопустимость снижения мощностей на северо-западной границе Чехии.

В операторе Gascade пояснили, что сокращение отправки газа в Чехию является отражением факта нехватки газа в самой Германии. Также агентство Bloomberg подчёркивало, что данная мера является частью действий ЕС по отказу от российского газа.

Стоит заметить, что европейские политики и чиновники неоднократно говорили об успехе политики по отказу от поставок природного газа из России.

Хотя здесь есть определённое противоречие. Дело в том, что в Берлине, например, ответственность за сокращение поставок возлагали на Россию. Как это увязать с объявленными планами полного отказа импорта российского газа, понять довольно затруднительно.