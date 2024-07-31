Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа

В Праге уверены, что немцы воруют чешский газ

2:56
Экономика

Чехия обвиняет Германию в манипуляциях с поставками газа. Чешские политики утверждают, что соседняя страна накапливает в своих подземных хранилищах газ, который предназначался для Чехии. Это, по их мнению, происходит из-за сокращения транзита газа через территорию Германии.

В Праге уверены, что немцы воруют чешский газ
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, CC BY-SA 3.0

Согласно информации агентства Bloomberg, чешский министр промышленности Йозеф Сикела написал об этом в письме, направленном правительству Германии и Еврокомиссии.

Он отметил, что немецкая компания Gascade Gastransport собирается с 1 октября значительно уменьшить выходную мощность точки приема газа на границе с Чехией, снизив ее с 69 ГВт·ч до 14,5 ГВт·ч, сообщает издание "Нефть и капитал".

Немецкая сторона объясняет это падением общего объёма транзита газа, вызванным прекращением поставок из России. При этом за первые шесть месяцев текущего года импорт российского газа в Европу увеличился на 24 процента, также выросли поставки из Азербайджана и Норвегии.

В настоящее время европейские ПХГ заполнены более чем на 84 процента, что нехарактерно для данного времени года.

Эксперты предполагают, что осенью Германия постарается удержать как можно больше природного газа в своих хранилищах, даже в ущерб своим соседям. Это может быть вызвано возможным прекращением транзита российского газа через Украину с января 2025 года, что может привести к новому энергетическому кризису в Европе.

Ранее Прага выразила недовольство планами Германии по сокращению пропускной способности газопровода, через который поступает газ в Чехию. Чешская сторона считает, что Германия намерена оставить у себя газ, который должен был пойти в Чехию.

Вышеупомянутый министр Йозеф Сикела направил по этому поводу письмо оператору газопровода Gascade Gastransport GmbH, указав на недопустимость снижения мощностей на северо-западной границе Чехии.

В операторе Gascade пояснили, что сокращение отправки газа в Чехию является отражением факта нехватки газа в самой Германии. Также агентство Bloomberg подчёркивало, что данная мера является частью действий ЕС по отказу от российского газа.

Стоит заметить, что европейские политики и чиновники неоднократно говорили об успехе политики по отказу от поставок природного газа из России.

Хотя здесь есть определённое противоречие. Дело в том, что в Берлине, например, ответственность за сокращение поставок возлагали на Россию. Как это увязать с объявленными планами полного отказа импорта российского газа, понять довольно затруднительно.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз германия
Обсудить
Новости Все >
Рецепт классических мясных ёжиков
Народные средства против коварного фитофтороза
Как обезопасить себя от ошибочных обвинений в вождении в нетрезвом виде
Врачи ответили, полезен ли бег во время менструального цикла
Разочарование года: турист раскрыл все минусы отдыха в Сочи
Певица Нюша не стала бороться за детей с бывшим мужем
Алла Пугачёва заявила, что не может преодолеть барьер и вернуться на сцену
Канье Уэст установил тотальный контроль за жизнью Бьянки Цензори
Максимум 2,8 млн рублей: Путин установил максимальный размер по ДСЖ
В России разработан катализатор из рутения для синтеза гетероциклических соединений
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
Канье Уэст установил тотальный контроль за жизнью Бьянки Цензори
Максимум 2,8 млн рублей: Путин установил максимальный размер по ДСЖ
В России разработан катализатор из рутения для синтеза гетероциклических соединений
В РФ разрешили майнинг криптовалют
Блогерша Мария Погребняк не может уйти в декретный отпуск из-за работы
LVMH становится крупным спонсором Олимпийских игр 2024
Почему важно использовать SPF: основные риски и последствия
Актриса Риз Уизерспун отправилась на свидание спустя год после развода
Эксперт рассказал, как подготовить дачу к продаже
Переживший инсульт певец Алексей Воробьёв заявил, что русские не сдаются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников