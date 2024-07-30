Алжир и ЕС оказались на грани масштабного экономического противостояния

Алжир недоволен ассоциацией с Евросоюзом

5:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алжир и Евросоюз находятся в беспрецедентном экономическом противостоянии, говорится в материале издания Algerie Focus. С 2021 года Алжир ввёл ограничительные меры, которые усложняют европейскую торговлю и инвестиции.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

А 14 июня Торговое управление Европейской комиссии предприняло решительные действия, обратившись в Совет по ассоциации ЕС-Алжир с осуждением этих препятствий, говорится в материале.

Этот конфликт, назревавший уже несколько лет, достиг критической точки. Спор по этому делу возник в 2021 году, когда Алжир начал вводить ряд мер, с помощью которых власти страны наложили определенные препятствия на экспорт и инвестиции Евросоюза.

Меры, принятые Алжиром, включают обязательство компаний-импортёров получить сертификат Algex, выдаваемый по процедуре, которую Брюссель считает непрозрачной. Кроме того, Алжир запретил импорт некоторых товаров, таких как мрамор и керамика, и ввёл высокие ставки для ряда других. В ЕС считают эту практику нарушением соглашения об ассоциации.

Томас Эккерт, посол ЕС в Алжире, недавно выразил надежду на конструктивный диалог. "Мы надеемся, что Алжир и ЕС смогут вести совместные переговоры, чтобы избежать эскалации, наносящей ущерб обеим сторонам", — заявил он.

Столкнувшись с давлением Европы, Алжир занимает непримиримую позицию. Например, 24 июня министр торговли Тайеб Зитуни, заявил, что "Алжир — суверенная страна, которая не имеет внешнего долга и не терпит диктата".

Зитуни защищал политику своего правительства, объясняя, что Алжир не прекратил импорт, а рационализировал его для стимулирования внутреннего производства. Он привел пример самообеспечение сортами твёрдой пшеницы, достигнутой в этом году, что позволило сократить расходы на импорт на 1,2 миллиарда долларов. По его словам, годовой импорт Алжира составляет 45 миллиардов долларов, из которых более 22 миллиардов приходится на ЕС.

Это противостояние является частью более широкого контекста переопределения международных торговых отношений. Алжир стремится снизить свою зависимость от импорта и диверсифицировать свою экономику, традиционно основанную на углеводородах. Такая политика импортозамещения рассматривается Брюсселем как нарушение обязательств, взятых на себя в рамках соглашения об ассоциации.

Алжир теперь требует пересмотра этого соглашения, которое он считает несбалансированным и выгодным для ЕС. Слабость европейских прямых инвестиций в Алжире является одной из главных проблем страны, который обвиняет ЕС в несоблюдении своих обязательств в плане экономического сотрудничества.

Реакция на этот конфликт различна. В Европе предприятия, пострадавшие от мер Алжира, выражают своё разочарование. "Мы сталкиваемся с административными препятствиями, которые все больше затрудняют нашу деятельность в Алжире", — признается менеджер испанской компании по производству керамики.

В Алжире мнения разделились. В то время как некоторые поддерживают меры правительства как необходимую защиту отечественной промышленности, другие опасаются последствий затянувшегося конфликта с ЕС. "Очень важно найти баланс между защитой нашей экономики и поддержанием хороших торговых отношений с нашими европейскими партнерами", — сказал алжирский экономист (которого почему-то в материале не назвали по имени).

Исход этого конфликта остается неопределённым. Дискуссии между Алжиром и Брюсселем могут привести к компромиссу, но они также легко могут привести к эскалации конфликта. Способность обеих сторон добросовестно вести переговоры и находить взаимоприемлемые решения будет иметь решающее значение.

Торговый конфликт между Алжиром и Евросоюзом является символом проблем, с которыми сталкиваются многие страны в глобализированном мире. Он подчеркивает противоречия между национальным суверенитетом и международными обязательствами, а также трудности совмещения протекционизма и свободной торговли.

Следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для определения развития этих сложных отношений, говорится в материале. Одно можно сказать наверняка: разрешение этого конфликта потребует уступок с обеих сторон, а также искренней приверженности диалогу и сотрудничеству. В мире, где экономическая взаимозависимость становится всё более сильной, крайне важно найти способы преодоления разногласий для построения прочных и выгодных партнёрских отношений для всех, считает автор Algerie Focus.

А без добавления пафоса не обошлось и в данном случае, заметим со своей стороны. Хотя можно было попробовать.

Напомним ещё, что Алжир играет важную роль в обеспечении стран Европейского союза энергоресурсами. Особенно это касаются средиземноморских государств сообщества.