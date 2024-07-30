Как запустить успешный стартап и получить признание за рубежом: опыт Вячеслава Журавлева

Стартапер Вячеслав Журавлев рассказал о критериях успеха новых проектов

11:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие в школьные годы начинают увлекаться программированием, однако добиваются успеха в IT далеко не все. Какими качествами нужно обладать для построения карьеры, что помогает в разработке стартапа, которым могут заинтересоваться в канадском бизнес-инкубаторе — узнаем на примере основателя стартапа Tabliner Вячеслава Журавлева.

Основатель стартапа Tabliner Вячеслав Журавлев

Как начинался стартап

Стартап Вячеслава — проект Tabliner. Это no-code веб-приложение, которое позволяет оптимизировать сбор данных внутри компании и между предприятиями в формате электронных таблиц — например, таких как данные о закупках, поставщиках, эффективности внутри отделов и многих других. Приложение помогает избавиться от ошибок, возникающих при ручном вводе информации, устранить недопонимание между сотрудниками, когда все совершенно по-разному понимают, что именно за данные надо отправить и в каком формате. Это также позволяет значительно ускорить процесс сбора данных, и пользоваться приложением может любой сотрудник, которому нужно собрать такие данные, вне зависимости от наличия у него навыков программирования.

Как вспоминает Вячеслав, идея такого приложения пришла к нему в период работы на позиции Data Scientist. "Тогда мне постоянно приходилось собирать данные от разных отделов и филиалов компании. Если они заполнялись вручную, ошибок было очень много, причем найти их все автоматически было невозможно. А если данные были собраны одновременно с нескольких отделов, в которых каждый сотрудник имел собственное представление о том, какую именно информацию нужно отправлять, становится крайне трудно даже самому понять, что считать ошибкой, а что нет", — вспоминает Вячеслав. Так что на переделывание, разъяснения тратилось немало ресурсов и времени.

При разработке приложения Вячеслав принимал непосредственное участие во всех сферах проекта. Помимо управленческой и организаторской ролей, он был главным Full-Stack разработчиком, выполнял задачи по обработке и анализу данных. По сути, он занимался разработкой клиентской и серверной части приложения, проектированием, созданием инфраструктуры для сбора данных и системы для автоматического поиска ошибок.

Также Вячеслав участвовал в создании дизайна приложения — следил за тем, чтобы оно было для пользователей простым и понятным, но при этом достаточно гибким, могло использоваться даже для сложных задач сбора данных, например, там, где необходимо отслеживать циклические связи между различными столбцами, чтобы автоматически идентифицировать в них ошибки. Такого функционала нет в других подобных продуктах, представленных на рынке, и это одно из главных конкурентных преимуществ проекта.

Разработка проекта такого уровня — затратное мероприятие. Однако объем затрат удалось сократить благодаря тому, что у Вячеслава уже был опыт в этом сегменте и знания в сфере обработки данных.

"Необходимости в том, чтобы нанимать дорогостоящих специалистов, не было, так как я самостоятельно реализовывал большинство задач, которые обычно приходится делегировать. В итоге это позволило запустить проект с довольно скромным финансированием для этой сферы", — отмечает Вячеслав.

Обучение в бизнес-инкубаторе

Приложение должно помочь средним и небольшим компаниям, в которых уже ведется сбор данных внутри предприятия, а также используется бизнес-аналитика, однако смысла в разработке дорогостоящей собственной системы для оптимизации сбора данных пока еще нет.

"Проект акцентирован на средний, малый бизнес, где новые технологии используются достаточно активно. Страны с большой концентрацией таких компаний, а также с широкими возможностями для ведения предпринимательской деятельности — США, Великобритания и Канада", — подчеркивает Вячеслав.

Свой проект Вячеслав представил именно в канадский бизнес-инкубатор YEDI. В 2023 году он получил награду "5 лучших акселераторов государственного и частного бизнеса" в мире от UBI Global!, годом ранее на Canadian SME Awards — 2022 его признали "Лучшей организацией поддержки бизнеса". Для обучения в инкубаторе необходимо было пройти несколько этапов отбора: сначала необходимо было обосновать инновационность проекта, его пользу для сферы и для страны, затем пройти интервью с экспертами в сфере предпринимательства, где они повторно, уже более детально оценивали стартап и его основателей. В итоге, стартап посчитали оригинальным и перспективным и Вячеслав прошел отбор.

Обучение в канадском бизнес-инкубаторе YEDI

Далее началось обучение, которое вместе с Вячеславом проходили команды со всего мира. Обучение проходило в онлайн формате. Были лекции и домашние задания, итогом обучения стало составление бизнес-плана стартапа и представление его на венчурной ярмарке.

"Я начал лучше понимать, какие у проекта есть перспективы и возможности, благодаря более детальному и грамотному составлению бизнес-плана, изучению рынка и конкурентов. Узнал, как происходит поиск инвестиций и партнеров. Кроме того, обзавелся знакомствами в сфере предпринимательства", — говорит Вячеслав.

После обучения в бизнес-инкубаторе стартаперы имеют возможность обратиться за советом к другим предпринимателям, к менторам. Можно найти инвесторов, партнеров, что особенно важно, ведь финансирование — одна из самых острых проблем для стартапов, равно как и поиск первых клиентов.

Вячеслав считает: для того, чтобы запуск стартапа был успешным, нужно понять, кому проект будет наиболее полезен и как лучше всего преподнести его конкретной аудитории. Если в начале удастся охватить даже небольшую, но заинтересованную аудиторию, то это позволит получить и первую обратную связь, и первых клиентов. Также это поможет понять направление дальнейшего развития проекта и покажет возможности для выхода на более широкий рынок.

Влияние современных тенденций на стартап

Важный фактор при запуске — актуальность стартапа. Сейчас темпы роста мирового рынка бизнес-аналитики ускоряются. Для ее построения в актуальном виде необходим постоянный сбор данных, от качества которых зависят результаты прогнозов. По оценке консалтинговой компании Gartner, из-за некачественных данных в среднем компании каждый год теряют около $13 млн. Так что если уделять данным недостаточное внимание, то в результате можно получить совсем не те результаты, какие нужны, и потратить при этом большие деньги. Эти проблемы позволяет решить Tabliner.

В Tabliner уделяется внимание и защите данных в процессе их сбора. Гибкие настройки доступа к данным позволяют скрывать вводимые данные одних сотрудников от других так, как вам необходимо, при этом допуская одновременную работу.

Роль фундаментального образования в построении карьеры

В школьные годы Вячеслав из всех предметов выделял математику и программирование — он увлекался ими, и понял, что высшее образование хотел бы получить именно в этой сфере. Сегодня Вячеслав отмечает: формально оно, конечно, влияет на развитие карьеры в IT, но не так сильно, как интерес к изучаемой области и опыт. Высшее образование даст выпускнику или даже студенту определенные преимущества на этапе поиска работы. Но без постоянного развития в данной области многого не достигнешь.

"Некоторые компании отбирают кандидатов на ряд должностей с учетом ограничений по образованию. Кроме того, если на одну позицию будет претендовать соискатель без образования и кандидат с образованием, то чаще выберут второго. Так что образование — это хороший бонус, но для продвижения и роста в сфере IT важными условиями остаются интерес и любовь к ней", — отмечает Вячеслав.

Стажировки и первая работа

Первый профильный опыт работы Вячеслав получил на практике в вузе. Он учился на направлении "Прикладная математика и информатика" — на нем готовят специалистов по работе с данными, аналитиков, разработчиков программного обеспечения. Выпускник направления получает углубленное математическое образование и умеет применять его для исследования и моделирования процессов, в том числе, на основе новых информационных подходов. Такие специалисты востребованы и могут работать в различных направлениях, связанных как с IT, так и с математической сферой.

Во время учебы Вячеслав проходил практику, где разработал программный модуль по обработке данных на языке Python. Он считает это удачным стартом в сфере Data Science и разработки, в которой до сих пор и работает.

"Я получил релевантный опыт, и при первом устройстве на работу он мне помог", — вспоминает он.

Для более быстрого роста в IT сфере Вячеслав советует студентам участвовать в стажировках в период обучения в вузе. Это позволяет получить прикладные навыки и первый опыт, что затем сильно поможет при поиске работы. Можно даже попробовать вместо стажировки сразу устроиться на позицию начинающего разработчика, но это потребует более серьезного уровня подготовки.

"Лучше сконцентрироваться на конкретном направлении и изучить актуальные для него технологии, необходимые для определенной профессии. Если вам неизвестно, что сейчас востребовано, можно изучить описания вакансий на должности в этой сфере", — советует Вячеслав.

Также он рекомендует делать тренировочные проекты: это позволит лучше вникнуть в сферу, получить первые прикладные навыки, кроме того, будет что показать на собеседовании.

Важность окружения

Интерес к IT, опыт разработки — это важно, однако ими слагаемые успеха в этой сфере не ограничиваются. Значение имеет окружение, убежден Вячеслав. К примеру, если студент обучался в вузе на факультете, так или иначе связанном с программированием, у него с высокой долей вероятности есть друзья и приятели, заинтересованные в развитии в этой сфере.

"Если людям в коллективе интересна эта область, то идет постоянный обмен информацией и более активный рост в данной сфере", — отмечает Вячеслав.

Увлечения, кстати, тоже помогают в развитии и построении карьеры. Так, еще в период учебы Вячеслав пробовал создавать сайты и компьютерные игры. Этот опыт позволил ему погрузиться в разные сферы, освоить новые технологии, что сильно помогло при разработке собственного стартапа.