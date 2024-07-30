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Олег Артюков
Мировые центробанки резко сократили закупки золота

Мировые центробанки значительно сократили объёмы покупок золота

3:46
Экономика

Во втором квартале текущего года центральные банки значительно сократили объёмы покупок золота, это стало следствием высоких цен на этот металл.

Мировые центробанки значительно сократили объёмы покупок золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Сокращение составило почти 40 процентов по сравнению с первым кварталом, что привело к минимальному уровню покупок за последний год. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту, на которые ссылается РИА "Новости".

Во втором квартале объём покупок центральных банков составил лишь 183,4 тонны, тогда как в первом квартале он достигал 300 тонн. Этот показатель является минимальным с аналогичного периода прошлого года, когда покупка золота составила 173,6 тонны.

Во Всемирном совете по золоту отмечают, что рост спроса со стороны центральных банков на шесть процентов в годовом выражении обусловлен необходимостью защиты и диверсификации портфеля активов.

В целом за первое полугодие центральные банки приобрели 483,3 тонны золота, что больше по сравнению с 459,8 тонны за аналогичный период прошлого года.

Средняя цена на золото во втором квартале достигла рекордного уровня в 2338,2 доллара за тройскую унцию. Для сравнения, в первом квартале она составляла 2069,8 доллара, а годом ранее — 1975,9 доллара за унцию.

В прошлые годы основным мотивом для покупки золота центральные банки называли его историческую значимость. На протяжении тысячелетий золото почиталось всеми культурами, а правители копили его, чтобы укрепить свою экономическую мощь и власть. Кроме того, золото выполняло функцию денег и являлось относительно редким товаром по сравнению с другими металлами, такими как медь или железо. Его многовековая роль в качестве меры стоимости обеспечила золоту прочную историческую позицию.

Однако в опросе, проведенном в 2024 году, историческая причина утратила свою прежнюю важность и опустилась на пятое место. Наиболее значимым фактором центральные банки назвали способность золота выступать в роли защиты от инфляции и сохранять стоимость вложений на долгосрочную перспективу.

На втором месте среди причин покупки золота находится его роль как антикризисного актива. Этот мотив тесно связан с первым: золото зарекомендовало себя как актив-убежище, надёжная альтернатива финансовым активам в период нестабильности. Более 80 процентов центральных банков отметили каждую из этих двух причин как важные для покупки золота.

В итоге, топ-5 причин, по которым центральные банки приобретают золото, выглядит следующим образом:

  • долгосрочное средство сбережения и защита от инфляции (88 процентов);
  • антикризисный актив (82 процента);
  • средство диверсификации портфеля (76 процентов);
  • актив, не имеющий риска дефолта (73 процента);
  • историческая значимость золота (71 процент).

Что же касается роли доллара, то прогнозы представителей центральных банков развитых и развивающихся государств в целом схожи — они ожидают снижения роли доллара. Более консервативны при этом в своих ожиданиях представители развитых экономик.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
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