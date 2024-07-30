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Олег Артюков
Набиуллина: корабль российской экономики ступил в неспокойные воды

Набиуллина заявила о бурных водах, в которых находится корабль экономики России

3:01
Экономика

Российская экономика находится в сложной и нестабильной ситуации, но при этом необходимо уверенно двигаться к поставленной цели. Несмотря на то, что снижение инфляции может занять больше времени, удастся достичь целевого уровня, отметила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила о бурных водах, в которых находится корабль экономики России
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

"Наш корабль действительно вступил в очень бурные и незнакомые воды, но океан остался океаном, штурвал в наших руках, и нам нужно твёрдо прокладывать путь к цели", — сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

По словам главы Центробанка, в спокойные годы период снижения инфляции занимает год-полтора. Сейчас потребуется больше времени, но цель обязательно будет достигнута, подчеркнула она.

Набиуллина отметила, что основной задачей Центрального банка для обеспечения устойчивого экономического роста и защиты реальных доходов граждан является контроль над инфляцией.

"Это не какая-то конъюнктурная задача, если хотите, это — наша миссия", — заявила глава Банка России.

Регулятор уже добился снижения инфляции до четырёх процентов и поддерживал её на этом уровне с 2017 по 2020 годы, отметила она. И именно в этот период начало активно развиваться долгосрочное кредитование, включая ипотеку без обширных льготных программ.

Банки снижали ставки, поскольку уверились в возможности стабильной низкой инфляции в России, и люди были менее обеспокоены ростом цен, чем сейчас. Это были относительно спокойные годы, и классический механизм снижения инфляции, который используется во многих странах, прекрасно сработал в нашей стране, сказала глава ЦБ РФ.

В пятницу Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7 процентов с предыдущих 4,3-4,8 процентов, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5 процентов с четырёх процентов. Ожидания по инфляции на 2026 год остались на уровне четыре процента, аналогичные прогнозы даны и на 2027 год.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что период высоких ставок в России неизбежен, поскольку без этого невозможно снизить инфляцию.

"Не будем забывать о тех людях, чьи и без того небольшие доходы не поспевают за инфляцией. Для них наша политика снижения инфляции — это не какая-то абстракция, а вопрос, смогут ли они прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности", — сказала она.

Потому периода высоких ставок не избежать. "И всех волнует, как его пройдет экономика, сохранит ли она импульс роста", — отметила глава Центробанка.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк эльвира набиуллина
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