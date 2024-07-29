Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы

В результате введения санкций страны Запада заморозили 300 миллиардов долларов, принадлежащих России.

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С тех пор ведутся жаркие споры о судьбе этих средств: США и их союзники хотят их изъять, но опасаются юридических последствий, а также реакции международного сообщества, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

На недавнем саммите Группы семи была достигнута договорённость о выделении 50 миллиардов долларов в пользу Киева.

Эти новости вызвали недовольство в России — там настроены на месть и знают, как её осуществить, считает автор материала.

По его мнению, ситуация с замороженными российскими активами является весьма любопытной. Дело в том, что США и страны Евросоюза постоянно заявляют о неприкосновенности частной собственности.

Однако если они начнут конфискацию российских миллиардов, то их авторитет в международном сообществе резко упадет, они станут странами, которым нельзя доверять.

Ещё одной проблемой для них является реакция России, которая не будет щадить Запад, когда дело дойдет до ответных мер.

В Китае удивились, что в Москве даже не стали скрывать свои планы на случай конфискации активов, заранее предупредив о последующих шагах. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что любое посягательство на активы РФ будет расценено как воровство, и Россия ответит зеркальными мерами.

"В начале этого года российские суды последовательно арестовали активы ряда американских и немецких банков, а в мае Путин распорядился блокировать имущество недружественных стран, если активы РФ будут заморожены", — говорится в материале.

С учётом всех факторов, таких как репутационный ущерб и возможное возмездие России, западные страны рискуют понести серьёзные убытки, которые не компенсируют никакие 300 миллиардов долларов. В этой ситуации им не стоит провоцировать Путина, иначе последствия могут быть крайне тяжелыми, считает автор материала, опубликованного на платформе Sohu.

Стоит отметить, что 50 миллиардов долларов, о которых речь шла выше — это кредит Украине, который собираются предоставить страны Группы семи и Евросоюз. Компенсировать свои затраты они намерены за счёт доходов от замороженных активов России. Это примерно три-пять миллиардов долларов ежегодно.

Правда, пока неясно, как эта схема будет реализовано. Объявлялось лишь о "принципиальной договорённости", и пока не более того.