Нездоровая зависимость: как европейские монополисты подсадили на "иглу" медицину в России

Российская медицина зависит от крупных западных организаций

9:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как показала пандемия, вопрос наращивания собственных компетенций в области медицинской диагностики — для России более чем актуальный момент. Пока же доступность её для обычных россиян, в том числе это касается и цен на услуги в клиниках, сильно зависит от крупных европейских монополистов, представителей недружественных стран, оккупировавших российский рынок и поставляя в лечебные учреждения нашей страны как оборудование, так и расходники.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, CC0

Медицина в России по-прежнему "сидит на игле" медицинских европейских организаций, которые работают тихо, через дочерние и аффилированные структуры — обычные российские ООО. Этому никак не мешает ни общий курс страны на импортозамещение, в том числе и в медицине, ни попытки добросовестных российских производителей и поставщиков достучаться до контрольных ведомств.

Ситуация пока более чем плачевная: ряд "российских" компаний дают зарубежное оборудование для диагностики в безвозмездное пользование или в аренду за небольшие деньги, однако работает оно только с расходниками того производителя, который предоставил оборудование. Вот здесь как раз и кроется основной заработок, ведь получатель этого оборудования вынужден покупать только определенные расходные материалы. Формально нет никаких проблем, а по сути — картельный сговор.

Европейские компании просто не дают возможности отказаться от своих услуг. Их российские "дочки", поставив один раз оборудование, навсегда подсаживают на эту "иглу", оригинальные расходники производства определённых европейских компаний в среднем на 30% дороже российских аналогов. Эта картельная схема не дает возможности развитию российских компаний, выживая их с рынка.

Феликс Зильберман, врач высшей категории, сообщил редакции Pravda. Ru, что, к сожалению, зависимость от западных компаний и производимых ими реагентов в диагностике и российской медицине в целом до сих пор достаточно высока. Несмотря на государственную поддержку, российские производства не могут пробиться на рынок из-за преград, чинимых западными игроками. Они просто вынуждают больницы и медицинские центры покупать именно у них.

Ярким примером является швейцарский концерн Roche, который на территории России и через свою дочернюю" компанию "Рош диагностика рус" выстроил дилерскую сеть по поставке лабораторных реагентов, отмечает Феликс Зильберман. К слову, ранее компания Roche оказалась в центре коррупционного скандала по лекарствам для лечения онкологии, бывшие сотрудники фармкомпании похитили и перепродали на черном рынке дорогостоящее лекарство против рака крови ритуксимаб.

Схема работы ООО "Рош диагностика рус" до банальности проста. Пользуясь тем, что в своё время многие ЛПУ закупили лабораторные анализаторы Roche закрытого типа, к которым подходят только реагенты производства Roche, компания смогла взять под свой контроль весь рынок поставок реагентов. Руководство этой "дочки" установило негласное правило: один регион — один дилер, тем самым единолично назначая для региона компанию-дилера и продавая через него свою продукцию по госконтрактам в отсутствии конкуренции и по максимальной цене.

В некоторых регионах руководство медицинских учреждений уже стало жаловаться на монополизацию ООО "Рош диагностика рус" и завышение цен по государственным контрактам. В частности, в Санкт-Петербурге основным дилером Roche выступает ООО "Мирус Медикал Северо-Запад", которое поставляет продукцию в ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова МЗ РФ". Только за 2023 год в больницу было поставлено реагентов Roche на сумму более 93 млн рублей. Напомним, что эта продукция минимум на 30% дороже, то есть, только с одного Санкт-Петербурга за один год более 30 млн рублей, которые могли пойти на лечение больных, осели в карманах членов российско-европейского медицинского картеля. Часть из этих денег, безусловно, утекла заграницу.

В Краснодарском крае дилером является ООО "Эталон". Аффилированные на его базе компании ("Эра", "Профилаб", "Рамус-Мед") в прошлом году заработали на госконтрактах более 2 млрд рублей. А основные потребители продукции — ГБУЗ "ДГКБ г. Краснодара" и ГБУЗ "ККБ № 2".

В Москве представителем выступает ООО "Радиз-Мед", гендиректором и собственником которого является Людмила Захарова. В 2005 году Захаровой было открыто ООО "Лаборатория "Акросс-Инжиниринг", основным видом деятельности которого было разработка и внедрение программного обеспечения. Компания занималась внедрением лабораторной информационной системы "Roche-PSM" для автоматизации медицинских анализаторов Roche в российских медицинских учреждениях. Стоит отметить, что в дальнейшем компания усовершенствовала информационную систему "Roche-PSM": в ней появилась возможность подключения медицинских анализаторов сторонних производителей. Для дробления растущего бизнеса Захарова дополнительно создала ряд подконтрольных компаний.

Почему удается ООО "Рош диагностика рус" держать контракты? Елена Архангельская, генеральный директор АО "Диакон", которое занимается производством медицинского оборудования в России, считает, что причина в инфантильности заведующих лабораторий.

"Им удобнее работать на том, что они знают. И когда предлагаются понятные технологии, они на них стараются оставаться. Но всегда есть альтернатива. Для отечественных производителей это очень интересный рынок. Он более 270 миллиардов рублей в год. Если государство пересмотрит подход к приобретению оборудования в собственность либо по лизинговым контрактам заключения договоров, то рынок станет еще более привлекательным. Потому что мы как производители и поставщики оборудования вынуждены бесплатно, на безвозмездной основе либо за минимальную аренду ставить анализаторы в лаборатории и затем уже через поставки конкурсные обеспечивать реагентами. Это значит, что если бы государство закупало оборудование, то цены на реагенты снизились бы, потому что единственная возможность окупить свои инвестиции в анализаторы отечественного производителя — это достаточно высокая цена реагентов. Либо высокая доходность.

Модификации приборов выходят практически каждый год, а то и чаще. И если бы была возможность у производителей менять аппараты на более современные, на приемлемых финансовых условиях, то это двигало бы лабораторную диагностику только вперед", — отмечает она.

Roche — не единственная компания, реализующая подобные "проекты" в России. Мировой гигант — американская фармацевтическая компания Abbot Laboratories — поставлявшая, но уже ограничившая поставки медицинского оборудования и реагентов в Россию, по слухам, планирует и вовсе уйти с нашего рынка. Российский рынок для этой компании далеко не основной, и она не будет рисковать из-за санкции США. Однако на маркетплейсах, например, на Али Экспресс, благодаря китайской прописке, уже появились реагенты торговой марки Abbot. То есть, факт официального ухода с рынка зависимость от дорогих зарубежных препаратов может и не отменить. Теперь любая фирма "однодневка", может закупить на китайских маркетплейсах по участвовать в конкурсах на поставку реагентов в медицинские учреждения. Более того, маркетплейс не несет ответственности за качество поставляемого продукта, поэтому продаваться под видом Abbot может всё, что угодно, а претензии российским покупателям скоро предъявить будет уже некому. С российского рынка ушли компании Radiometr, Thermo Fisher, Beckman Coulter, Immucor. Некоторые их продукты также появляются на маркетплейсах и у перекупщиков, так называемых "серовозов". Отказаться от продукции зарубежных компаний сложно, приходится делать запасы, соглашаясь на высокие цены, длительные сроки ожидания, отказывая российским поставщикам.

Сотни миллионов рублей сверхприбыли ежегодно делают европейские компании за счет российской казны, минуя все возможные барьеры, устанавливаемые нашими властями в целях развития нашей промышленности. Понятно, что без помощи партнеров внутри нашей страны западный бизнес не смог бы так ловко "доить" медицинские учреждения больших и малых городов России. Сейчас, наконец-то, картелями заинтересовалась ФАС, и уже проводится проверка на предмет искусственного ограничения конкуренции, что препятствует выходу других участников на рынок и приводит к высоким ценам. Российская государственная экономическая политика приветствует конкуренцию, но она должна быть честной.