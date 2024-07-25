Европейская нефтепереработка проигрывает африканской и ближневосточной

Европейские НПЗ теряют прибыль из-за африканских и ближневосточных конкурентов

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские энергетические компании TotalEnergies, Neste и Repsol сталкиваются с падением прибыли на своих нефтеперерабатывающих заводах.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Согласно данным Reuters, основной показатель рентабельности европейских НПЗ снизился на 37% во втором квартале по сравнению с первым кварталом этого года.

Французская TotalEnergies сообщила о снижении операционных доходов НПЗ и химического бизнеса на 34% за квартал, что связано с уменьшением прибыли от переработки сырой нефти в дизельное топливо, бензин и авиакеросин.

Финская Neste зафиксировала первый чистый убыток за последние десять лет. Это связано со снижением цен на дизельное топливо и биодизель, а также с затратами на плановое техническое обслуживание НПЗ в Порвоо, Финляндия.

Компания также второй раз за этот год уменьшила годовую маржу по возобновляемым источникам энергии, сообщает издание "Нефть и капитал".

Испанская Repsol сообщила о значительном снижении рентабельности переработки во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Причинами стали падение цен на бензин и рост стоимости сырой нефти.

Европейская нефтеперерабатывающая отрасль, которая долгое время находилась под давлением со стороны зарубежных конкурентов, получила передышку после введения ЕС запрета на импорт нефтепродуктов из России.

Однако запуск новых НПЗ в Африке и на Ближнем Востоке, а также замедление экономического роста в ЕС усилили давление на этот сектор. TotalEnergies, например, ожидает продолжения давления на маржу в третьем квартале.

Американские НПЗ также ожидают резкого снижения прибыли во втором квартале из-за слабого летнего автомобильного сезона, как прогнозирует Reuters.

Между тем, в 2023 году Россия увеличила поставки нефтепродуктов в африканские страны в 3,5 раза, достигнув объема в 17,6 млн тонн. Об этом сегодня на "круглом столе" в Госдуме сообщил директор департамента международного сотрудничества Минэнерго РФ Дмитрий Семенов.

По его словам, с 2022 года количество обсуждаемых проектов сотрудничества в энергетической сфере с африканскими странами возросло с 30 до 40.

"Определены 14 стран, которые у нас являются первоочередными. И, конечно, наши компании широко представлены на континенте. Это и проекты в нефтегазовой сфере, это добыча, транспортировка. По поставкам есть хорошая динамика, — отметил Семенов.

Кроме того, он сообщил, что Россия работает над расширением использования газа в энергетике африканских стран и по продвижению газомоторного топлива.