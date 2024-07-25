Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту

Морские перевозчики сталкиваются с серьёзными проблемами при доставке грузов из-за усиленной активности хуситов в Красном море и действующих санкций против российских грузов.
На фоне этих событий, недавно из России вышел небольшой танкер "Штурман Овцын", направляясь по необычному для себя маршруту, говорится в материале агентства Bloomberg.
"Этот рейс необычен для танкера, который обычно перевозит грузы с терминала Arctic Gates "Газпром нефти" в Обской губе до порта Мурманск", — отмечает его автор.
Судно загрузилось как обычно, но вместо привычного западного направления, направилось на восток, прямиком в китайский порт Жичжао. Здесь танкер может пройти техническое обслуживание и разгрузиться. Судно следует по Северному морскому пути, став первым танкером в этом году, который выбрал данный маршрут.
"Маршрут длиной 2500 миль через воды сибирской тундры обычно используется только летом, когда ледовые условия менее суровы. Но западные санкции и атаки беспилотников хуситов в Красном море сделали его привлекательным как кратчайший путь между портами России и Китая", — говорится в материале Bloomberg.
В США также отмечают, что Северный морской путь становится всё более популярным. В прошлом году по этому маршруту было перевезено рекордное количество грузов — 36 миллионов тонн, более половины из которых составил сжиженный природный газ.
Ожидается, что этот рекорд будет побит в ближайшее время. Хотя прохождение этого маршрута остаётся сложной задачей, он является самым быстрым и безопасным по сравнению с альтернативными путями, так как на нём нет риска столкнуться с хуситами или попасть под западные санкции.
Популярность Северного морского пути продолжает расти. Согласно данным Bloomberg, Россия планирует отправить по этому маршруту ещё несколько нефтяных танкеров в Китай, хотя раньше они пользовались альтернативными путями через Красное море.
Отметим, что по данным госкорпорации "Росатом", в 2023 году было выписано 1218 разрешений на плавание в акватории Севморпути (в 2022 году — 1163), в том числе 115 — иностранным компаниям (в 2022 году — 55).
Кроме того, в 2023 году были выполнены три регулярных каботажных рейса по СМП из северо-западной части России в регионы Дальнего Востока и обратно.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.