Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту

Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Морские перевозчики сталкиваются с серьёзными проблемами при доставке грузов из-за усиленной активности хуситов в Красном море и действующих санкций против российских грузов.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

На фоне этих событий, недавно из России вышел небольшой танкер "Штурман Овцын", направляясь по необычному для себя маршруту, говорится в материале агентства Bloomberg.

"Этот рейс необычен для танкера, который обычно перевозит грузы с терминала Arctic Gates "Газпром нефти" в Обской губе до порта Мурманск", — отмечает его автор.

Судно загрузилось как обычно, но вместо привычного западного направления, направилось на восток, прямиком в китайский порт Жичжао. Здесь танкер может пройти техническое обслуживание и разгрузиться. Судно следует по Северному морскому пути, став первым танкером в этом году, который выбрал данный маршрут.

"Маршрут длиной 2500 миль через воды сибирской тундры обычно используется только летом, когда ледовые условия менее суровы. Но западные санкции и атаки беспилотников хуситов в Красном море сделали его привлекательным как кратчайший путь между портами России и Китая", — говорится в материале Bloomberg.

В США также отмечают, что Северный морской путь становится всё более популярным. В прошлом году по этому маршруту было перевезено рекордное количество грузов — 36 миллионов тонн, более половины из которых составил сжиженный природный газ.

Ожидается, что этот рекорд будет побит в ближайшее время. Хотя прохождение этого маршрута остаётся сложной задачей, он является самым быстрым и безопасным по сравнению с альтернативными путями, так как на нём нет риска столкнуться с хуситами или попасть под западные санкции.

Популярность Северного морского пути продолжает расти. Согласно данным Bloomberg, Россия планирует отправить по этому маршруту ещё несколько нефтяных танкеров в Китай, хотя раньше они пользовались альтернативными путями через Красное море.

Отметим, что по данным госкорпорации "Росатом", в 2023 году было выписано 1218 разрешений на плавание в акватории Севморпути (в 2022 году — ​1163), в том числе 115 — ​иностранным компаниям (в 2022 году — ​55).

Кроме того, в 2023 году были выполнены три регулярных каботажных рейса по СМП из северо-западной части России в регионы Дальнего Востока и обратно.