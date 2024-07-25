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Олег Артюков
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"

2:52
Экономика

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане. Четыре анонимных источника сообщили Politico, что не могут найти решение для пусковых установок "Союз-2".

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Фото: Роскосмос by Космический центр "Южный" (ЦЭНКИ), PDM

"Перспектива отправки ценных и тяжёлых ракет — каждая из которых стоит до 80 миллионов долларов и весит около ста тонн — обратно в Россию на барже политически опасна. Французское космическое агентство CNES заявило, что ракеты надежно хранятся на территории космодрома, но их необходимо переместить", — говорится в материале.

Один из чиновников сообщил, что переговоры о судьбе ракет "ведутся на очень высоком уровне".

Ситуацию осложняет тот факт, что "Роскосмос" использовал собственных инженеров для установки и заправки ракет "Союз-2", а специалисты европейских космических агентств не обучены их демонтажу и перемещению.

Российские специалисты покинули космодром в марте 2022 года.

Директор по космическим полетам Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Нойеншвандер в январе 2023 года заявил, что стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру могут перестроить под европейские ракеты-носители среднего класса или построить на его месте склады.

"Проблема для ESA заключается в том, что как только эти ракеты покинут площадку для запусков ракет "Союз", наземный сегмент "Союза" станет собственностью шести стран-участниц ESA. Вопрос будет заключаться в том, будем ли мы заново использовать инфраструктуру. Это дискуссия, которую мы будем вести с членами программы ESA, рассматривая разные варианты: переделать ли её под площадку для запусков ракет среднего класса или создать склады на месте площадки", — сказал он.

За 15 лет сотрудничества "Роскосмоса" и ESA с космодрома во Французской Гвиане было осуществлено 27 пусков ракет-носителей "Союз".

Оборудование и ракеты на космодроме Куру относятся к "охраняемым российским товарам" и должны быть возвращены на территорию Российской Федерации. Но на практике, как было сказано выше, европейские чиновники считают, что это "политически опасно". А потому возвращать российскую собственность не спешат.

Хотя и не могут ничего с ракетами и оборудованием сделать — нет специалистов, а переоборудование может стоить очень дорого.

Космодром Куру, известный также под официальным названием Гвианский космический центр, расположен во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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