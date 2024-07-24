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Олег Артюков
Китай установил рекорд в импорте удобрений из России

Китай импортировал удобрений из России на рекордную сумму

2:46
Экономика

Китай за период с января по июнь увеличил импорт удобрений из России на 20%, что составило рекордные 764 миллиона долларов.  

Китай импортировал удобрений из России на рекордную сумму
Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

В июне экспорт российских минеральных удобрений в Китай увеличился на 28 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 103 миллионов долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные таможни КНР.

В первом полугодии Китай в основном импортировал из России калийные удобрения, объём поставок которых вырос почти на четверть, достигнув 662 миллионов долларов.

Импорт удобрений, содержащих несколько питательных элементов, увеличился на пять процентов, составив сто миллионов долларов.

Наибольший рост был отмечен в категории азотных удобрений, продажи которых увеличились в 21 тысячу раз — с 48 долларов в прошлом году до одного миллиона долларов.

В результате Россия в первом полугодии стала крупнейшим поставщиком удобрений в Китай, сместив с лидирующей позиции Белоруссию, которая заняла второе место с поставками на сумму 481 миллион долларов по сравнению с 985 миллионами долларов годом ранее.

Третье место заняла Канада, экспорт из которой вырос на пять процентов и составил 406 миллионов долларов по итогам первого полугодия.

Наращивают импорт российских удобрений и страны Евросоюза, несмотря на сетования европейской прессы о новой "зависимости" от России.

В 2024 году ЕС увеличил закупку удобрений из России в 1,7 раза, до 1,9 миллиона тонн. В денежном выражении экспорт вырос на 30 процентов, до 649,4 миллиона евро.

Крупнейшими покупателями российских удобрений стали Польша, Франция, Германия и Италия. Они импортировали 467 700 тонн, 228 500 тонн, 214 300 тонн и 188 100 тонн соответственно. На их долю пришлось 57 процентов всех поставок из России.

Причина резкого роста импорта известна, он просто выгоднее собственного производства, рентабельность которого резко упала из-за подорожавшего природного газа. Некоторые крупные европейские производители удобрений даже вынуждены были приостанавливать производство.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай евросоюз
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