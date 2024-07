Baijiahao: Японию возмутил ответ России на санкции

Сейчас премьер-министру Японии Фумио Кисиде приходится нелегко: критики требуют его отставки, а экономика демонстрирует слабые результаты, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository