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Олег Артюков
Baijiahao: Японию возмутил ответ России на санкции

В Китае отметили резкую реакцию Японии на санкции России

2:33
Экономика

Сейчас премьер-министру Японии Фумио Кисиде приходится нелегко: критики требуют его отставки, а экономика демонстрирует слабые результаты, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

В Китае отметили резкую реакцию Японии на санкции России
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Его автор в этой связи счёл необходимым напомнить о ответе России на санкции, введённые Японией.

Российское министерство иностранных дел опубликовало список японских граждан, которым запрещен въезд в Россию. В этот список вошли основатель корпорации Rakuten и топ-менеджеры японских автопроизводителей.

Автор Baijiahao отмечает, что на первый взгляд эти меры кажутся незначительными по сравнению с японскими санкциями. Но реакция в Токио была крайне негативной, говорится в материале (перевод издания АБН24).

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси выразил протест, назвав действия России неприемлемыми. Японские СМИ также осудили Россию, заявив, что эти меры ущемляют права бизнеса.

Почему такая бурная реакция? По мнению автора материала, запрет на въезд топ-менеджерам японских компаний стал сигналом, что даже если они захотят вернуться на российский рынок, их там больше не ждут. Это особенно неприятно на фоне текущих экономических проблем Японии.

В материале отмечается, что протесты Токио не повлияют на решение Москвы. Это подтвердила и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявив, что Япония нанесла себе вред, вводя санкции против России.

Она отметила, что Япония потеряла крупный российский рынок, который теперь осваивают китайские производители. В таких условиях японские компании даже при большом желании не смогут вернуться на российский рынок в прежних объёмах.

Ранее стало известно, что Россия приостановила действие разрешения японским рыбакам на промысел возле одного из курильских островов. Произошло это после того, как в Токио заявили о проблемах в работе маяка на этом острове, потребовав их решения в кратчайшие сроки.

В МИД России заявили, что на время профилактических работ на маяке промысел для японских рыбаков в целях безопасности будет приостановлен. При этом не уточнялось, сколько времени займут эти профилактические работы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы япония
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