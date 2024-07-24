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Олег Артюков
The Economist: Китай втайне копит запасы металлов и продовольствия

В Британии заинтересовались, зачем Китаю огромные запасы сырья и продовольствия

3:26
Экономика

За последние двадцать лет Китай поглотил огромные объёмы сырья — продовольствие, энергию и металлы. И несмотря на стремление китайских властей сократить ресурсоёмкость промышленности, запасы сырья продолжают расти, говорится в материале британского издания The Economist.

В Британии заинтересовались, зачем Китаю огромные запасы сырья и продовольствия
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, PDM

В 2023 году Китай импортировал рекордные объёмы основных ресурсов, увеличив общий импорт сырья на 16 процентов. В первые пять месяцев 2024 года этот рост составил ещё шесть процентов. Учитывая экономические трудности в стране, это не связано с увеличением потребления. Очевидно, Китай активно накапливает запасы сырья, не обращая внимания на цены, говорится в материале.

Причиной может быть обеспокоенность Пекина новыми геополитическими угрозами. Если Дональд Трамп вновь станет президентом США, он может попытаться перекрыть ключевые маршруты поставок. Несмотря на экономическую мощь, Китай зависит от импорта ресурсов: он закупает от 70 процентов бокситов, до 97 процентов кобальта, а также нефть и газ.

Наиболее критической для Китая является зависимость от импорта продовольствия. В 2000 году почти все продукты питания производились внутри страны, а сегодня менее двух третей. Китай импортирует 85 процентов из 125 миллионов тонн мирового производства соевых бобов. В производстве кофе, пальмового масла и некоторых молочных продуктов страна практически полностью зависит от иностранных поставщиков.

С учётом возможного возвращения Трампа, который может ограничить экспорт продовольствия в Китай и побудить других экспортеров, таких как Латинская Америка и Австралия, сделать то же самое, Китай активно наполняет все доступные хранилища.

Объёмы сырой нефти в китайских хранилищах с 2020 года выросли с 1,7 до двух миллиардов баррелей. Объём подземных газовых хранилищ с 2010 по 2020 годы увеличился в шесть раз, достигнув 15 миллиардов кубометров, а к следующему году планируется увеличение до 55 миллиардов кубометров.

Аналогичные процессы происходят с медью и другими металлами. Местонахождение этих хранилищ засекречено, но их число растёт.

По оценке Минсельхоза США, к концу текущего вегетационного периода запасы пшеницы и кукурузы в Китае составят 51 процента и 67 процентов мировых запасов соответственно, что на пять-десять процентных пунктов больше, чем в 2018 году. Это должно быть достаточно для покрытия потребностей страны как минимум на год.

Тем временем Китай продолжает искать новые источники сырья, чтобы пережить возможный затяжной конфликт, например, связанный с Тайванем. Это совпадает с ростом военной мощи страны. Пока Си Цзиньпин не накопил достаточные запасы для обеспечения безопасности страны, уверяет The Economist.

Власти США надеются, что в ближайшие годы ситуация не изменится, говорится в материале британского издания.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай нефть
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