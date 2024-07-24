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Олег Артюков
Китай пообещал увеличить импорт украинского зерна

Китай пообещал укреплять продовольственную безопасность вместе с Украиной

3:31
Экономика

Китай продолжит наращивать импорт зерна из Украины и вместе с ней обеспечивать международную продовольственную безопасность, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Китай пообещал укреплять продовольственную безопасность вместе с Украиной
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

"Китай будет увеличивать импорт продовольствия из Украины и совместно поддерживать бесперебойную работу логистических каналов и международную продовольственную безопасность", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что в последние годы Китай стал крупнейшим торговым партнёром Украины и крупнейшим покупателем её сельскохозяйственной продукции. По его словам, объём двусторонней торговли в первой половине года значительно вырос, что демонстрирует потенциал для дальнейшего сотрудничества между странами.

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, объём торговли между Китаем и Украиной в 2023 году снизился на 10,8 процентов и составил 6,81 млрд долларов.

По данным ведомства, в 2023 году Китай экспортировал на Украину товаров на сумму 2,78 млрд долларов, что на 15,3 процента меньше по сравнению с предыдущим годом. Импорт товаров из Украины уменьшился на 7,4 процента и составил 4,03 млрд долларов. Тем не менее, положительное сальдо торговли Украины с Китаем увеличилось на 19 процентов, достигнув 1,25 млрд долларов.

В декабре 2023 года стоимость китайских поставок на Украину составила 290,07 млн долларов, что на 14,6 процентов больше по сравнению с ноябрём. Украинский экспорт в Китай за тот же период увеличился на 32,7 процента и достиг 339,18 млн долларов. Таким образом, товарооборот двух стран в декабре составил 629,25 млн долларов, что на 23,7 процента больше, чем в ноябре.

Украина остаётся ведущим поставщиком кукурузы в Китай. По данным ГТУ КНР, кукуруза составляет почти половину стоимости импорта сельхозпродукции из Украины. Другие значимые товары включают жмых, подсолнечное и рапсовое масло, ячмень, ферроникель, говядину, соевые бобы и другие продукты питания, а также сырьё и полуфабрикаты.

Основными статьями китайского экспорта на Украину являются потребительские товары, электромобили, литиевые батареи, шины для автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, смартфоны, телевизионное оборудование и многое другое.

Официальные данные показывают, что в 2021 году объём торговли между Китаем и Украиной составил 19,3 млрд долларов, увеличившись примерно на 30 процентов. В 2022 году объём торговли снизился на 60 процентов и составил 7,65 млрд долларов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы ван и китай
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