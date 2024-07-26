При производстве сыра от Олега Сироты "не пострадала ни одна пальма"

Россиянам "вонючие" сыры не по вкусу, считает российский сыровар Олег Сирота. Он любит говорить о сырах, о фермерстве и о своей мечте создать новую русскую деревню. В интервью Pravda.Ru, в авторской программе Андрея Туманова "Удачная Правда", Олег Сирота рассказал, почему фермеры всех стран жалуются на жизнь и какие стартапы выбрать молодёжи.
— Самый знаменитый сыровар означает самый успешный или это не всегда одно и то же?
— Я не считаю себя особенно успешным. Есть люди, которые более успешно строят бизнес, быстрее развиваются. "Известность" не равно "успех" и в количественном, и в финансовом выражении.
— Сыр от Олега Сироты разве не самый лучший из тех, которые производятся в России?
— Каждый сыровар считает, что его сыр — самый вкусный. Конечно, я считаю, что мой сыр — самый лучший. У любого участника сырного фестиваля спроси — они все скажут, что их сыр самый лучший на свете, а в России-то уж точно. В России много достойного сыра. Я часто радуюсь за коллег. У нас сейчас больше поводов для радости, чем для грусти.
— Сколько сыра вы выпускаете?
— Порядка четырёх тонн в день. Порядка 100 тонн сыра в месяц. Сейчас, летом-осенью, будет 115-118 тонн, мы разгонимся.
— Вы эту цифру журналистам называли?
— Да никто не спрашивал. Их интересуют обычно светские хроники: с кем встречаюсь, сколько денег взял у государства, сколько кредитов простили. Это больше интересует наших журналистов и телевидение.
— Какие сорта сыра вы производите?
— У нас десять основных сортов сыра. Это полутвёрдые, твёрдые сыры. Истринский, фестивальный. Но если по-хорошему, по-простому, то это импортозамещение альпийских сыров. Такая крепкая швейцария в полутвёрдом, твёрдом сыре, но с российским ценником. Он дороже, чем кормовые сыры, но гораздо дешевле, чем швейцарские аналоги, которые есть на полках магазинов.
— Какие именно сыры?
— Аналоги швейцарских, типа раклета, бергкезе, апенцеллера, но только с адаптацией под наши вкусовые рецепторы. У нас даже есть сыр "Пошехонский", но никакого отношения к пошехонскому он не имеет.
— Что значит "адаптация к нашим вкусовым рецепторам"?
— Русские в целом не любят очень ароматные сыры.
— Вы хотели сказать не "ароматные", а "вонючие" сыры... Один раз я во Франции купил такой сыр и в самолёте случайно открыл. Меня чуть из самолёта не высадили во время полёта. Но, вообще, это вкусно.
— Да, это вкусно, но у нас такие сыры (мы пробовали) не очень хорошо идут. Поэтому мы вкусовые характеристики своих сыров делаем поспокойнее, нет от наших соотечественников запроса на пахучие сыры.
— Где вы берёте молоко для сыра? Вы же сыр из молока делаете?
— Да, конечно. У нас ни одна пальма не пострадала при производстве сыра. У нас своё поголовье, ферма на 100 голов коров. Кроме того, мы закупаем молоко у четырёх фермерских хозяйств, и у больших хозяйств тоже покупаем. У нас есть партнёры швейцарской фермы в Калуге, ещё одна роботизированная ферма, две фермы в Тверской области. Одна — большая семейная ферма, ЗАО "Калининская". Она прямо в черте города, лет тридцать работает.
— Вы отбираете поставщиков или это какие-то случайные контрагенты?
— Отбираем, конечно. Мы возим на анализы, возим в Угличское сыроделие. До пандемии, даже до 2022 года, возили пробы в Мюнхен, когда в России некоторые анализы ещё не делали. Потому что нам интересно знать содержание кальция в молоке. Мне для моего сыра очень важен кальций, когда его много — молоко хорошо сворачивается. Мы с некоторыми производителями долго не могли понять, в чём дело, пока не разобрались с кальцием.
— Сыроварение сейчас приносит прибыль?
— Летом прибыли мало. А в сезон, когда люди вернутся в Москву (у нас много своих точек в Москве), прибыль, конечно, есть. Это прибыльный бизнес. Нельзя сказать, что сверхприбыльный, но это нормальные деньги, на которые можно жить, оплачивать кредиты, брать новые.
— Иногда с некоторыми сельхозпроизводителями говоришь, а они сразу: "Катастрофа, всё плохо, одни убытки". Не так?
— У нас, у колхозников (я себя тоже к ним причисляю), есть корпоративный стиль: мы всегда жалуемся. Мы зависим от
Это во всём мире так. Поэтому во всём мире колхозники жалуются, это нормально. Фермеры всегда жалуются. У нас, правда, есть объективные проблемы. Самая ключевая для фермеров за последние два года — низкие цены на зерно. У нас два рекордных урожая, мы приближаемся к третьему рекордному урожаю: на рынке огромное количество зерна, и поэтому нет цены уже третий год. Это прямо проблема, которая подстёгивает эти разговоры. Мы в этом году даже зерно не стали сеять. Мы комбайн законсервировали и занимаемся кормами.
Две беды на самом деле самые большие. Низкий урожай — проблема. Рекордный урожай — ещё большая проблема.
— Наверняка к вам обращается молодёжь, которая хочет уйти работать в деревню, заняться производством, сельским хозяйством. Что вы советуете: "Ребята, давайте выращивать пшеницу или тритикале, давайте сыры делать"?
— Мы сейчас говорим про бизнес или про специалистов? Если про бизнес, то есть несколько ниш для фермерства.
Пока, наверное, достаточно. Из того, что быстро из головы, я десять направлений назвал...
— Раньше говорили: "Если хочешь на свою голову проблем, займись сельским хозяйством". Теперь, надеюсь, такого нет?
— В любом бизнесе можно разориться. Сельское хозяйство — это бизнес. Надо понимать, что в сельском хозяйстве есть риски, которые от тебя не зависят: ты не можешь влиять на погоду, часто не можешь повлиять на фактор эпидемии. Ещё есть риски государственного регулирования, такое тоже случается.
— Можно без помощи государства сейчас выжить фермеру?
— Можно, но вопрос скорости. Если хочешь быстро развиваться, берёшь кредит и рискуешь. Кредиты сейчас льготные, субсидируемые государством. Есть государственные гранты. Но я не беру, мне они не положены. Я достаточно крупный фермер, я уже не смогу их взять. Но для многих это возможность зайти в бизнес, возможность попробовать масштабироваться.
— Их реально взять?
— Реально. В Московской области получает каждый второй. Есть регионы, где один к пяти. Есть регионы, где вообще каждый получает, кто приходит. Например, в Ленобласти, все, кто пришёл, получили. Там очень адекватный министр.
— При возможности все-таки всё нужно брать кредит?
— Конечно. Надо обязательно брать.
— Расскажите о ваших бизнес-планах, пожалуйста.
— У меня были разные периоды. Сейчас в планах — немножечко подрасти, построить новую сыроварню, побольше, тонн пятнадцать в день чтобы делала. Построить сыроварню по сырам с плесенью. Расширить наши магазины, взять туда продукцию других фермеров. Планов много...
— Что такое Ассоциация "Народный фермер"?
— Мы собираемся с коллегами из разных регионов и лоббируем наши интересы. Примерно так же, как лоббируют свои интересы наши коллеги из Германии, Франции, Италии. Входим в комиссии, предлагаем программы по развитию, отбиваемся от всякой ереси. Сейчас ветеринары пытались запретить вольный выгул кур, чтобы нельзя было гулять по деревне. Мы бьёмся с этим, думаю, отобьёмся.
— Много в вашей ассоциации членов?
— Уже порядка шести тысяч предприятий из десятков регионов. Это представители малого и среднего бизнеса. Это ребята, у которых 3, 5, 10, 15, 20 тысяч гектаров. Это удивительно, но факт: оказалось, что у кучи предпринимателей нет представительства в органах власти. У нас есть офис, сотрудники, юристы, которые судятся, пишут законы, поправки. Мы их предлагаем правительству.
Ездим на совещания. Это занимает кучу времени, кучу жизненных сил. Но я считаю, что этим нужно заниматься, если это наша задача. Моя мечта — построить новое российское село. Это мечта, ради которой я живу и горю.
Вопрос — что возрождать, какую деревню? XIX века? Середины XX, когда паспортов не было? Что возрождать? Мы много спорили, а потом решили, что возрождать нечего.
— У вас показательное хозяйство: стоят такие вычесанные барашки, овечки, коровки, идёт поток экскурсий школьников. Наверное, сейчас самая большая проблема сельского хозяйства — это кадры. Люди в сельское хозяйство не идут, специалистов мало. А тут эти ребята посмотрели, и наверняка хотя бы половине из них захотелось заняться фермерством. Вы возрождаете движение людей, которые пойдут работать в деревню. Вы для этого решили школьников возить к себе на экскурсии?
— Мы начали организовывать экскурсии, обращаться в школы, а потом мы поняли, что на этом можно зарабатывать. Агротуризм — штука прибыльная: он приносит нам около полутора-двух миллионов, не считая дополнительных продаж, например, кафе, ресторана, продаж сыра. В осенне-зимний период школьники приносят до двух миллионов в месяц. У нас есть мастер-класс — подоить корову, козу.
— Как вы с кадрами решаете вопрос?
— Это всегда была болезненная история. Сейчас у меня на ферме средний возраст — наверное, 20 лет. У нас школьники реально работают. Доение пока ещё — полуавтомат. Но скоро будут роботы, и проблем вообще не будет. Но ребята реально работают. Это удивительно, но факт. Зимой ферма, конечно, постареет — ребята уйдут в школы. А так пока перебиваемся, как можем. Но мы платим хорошо. Школьники получают 200 рублей в час.
Тут ещё другая тема — преодоление. Их родители отправили: "Ты не справишься, ты сбежишь оттуда". Половина иногда сбегает. Но из той половины, которая осталась, могут получиться аграрные звёзды.
Я себе часто повторяю, когда руки опускаются, — а это регулярно происходит, у меня не всегда всё хорошо. Надо идти к мечте. Если не можешь идти — ползи. А если даже ползти не можешь, то ложиться по направлению к ней. И тогда всё получится.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.