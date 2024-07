Европа не может найти альтернативу российскому титану

Государства Евросоюза продолжают импортировать титан из России, несмотря на то, что за первые пять месяцев текущего года объём поставок сократился на 22 процента. Тем не менее, полный отказ от этого товара произойдет не скоро.

Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, CC BY-SA 2.0