Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Европа не может найти альтернативу российскому титану

Европа не достигла успехов в поиске альтернатив российскому титану

Экономика

Государства Евросоюза продолжают импортировать титан из России, несмотря на то, что за первые пять месяцев текущего года объём поставок сократился на 22 процента. Тем не менее, полный отказ от этого товара произойдет не скоро.

Европа не достигла успехов в поиске альтернатив российскому титану
Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, CC BY-SA 2.0

За период с января по май 2024 года импорт титана из России в Европу снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2461 тонну, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные евростатистики.

При этом в мае объёмы импорта увеличились почти на треть по сравнению с апрелем, достигнув 578 тонн. В основном рост закупок российского титана в мае был отмечен во Франции, Италии и Германии.

В 2022 году крупнейшие мировые авиастроительные компании заявили о намерении полностью прекратить импорт титана из России. Однако Европа не ввела запрет на закупки этого металла. В то же время США потребовали от российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" получать специальные лицензии на экспорт.

Эксперты отмечают, что на данный момент Европа не нашла альтернативных источников титана, а авиационная промышленность не может функционировать без этого материала. По мнению аналитиков, Евросоюзу потребуется от пяти до семи лет, чтобы полностью отказаться от российского титана.

По итогам 2024 года поставки титана из России в ЕС вряд ли значительно сократятся; более вероятно, что объём импорта вырастет на фоне увеличивающейся потребности промышленности в этом металле, считают эксперты.

Мировая авиастроительная отрасль продолжает зависеть от российских поставок титана, что вызывает на Западе опасения за безопасность производства как гражданских, так и военных самолётов и авиадвигателей. Американское издание The Washington Post ранее отмечало, что Россия может перекрыть поставки этого металла, поставив компании из недружественных стран, важные для национальной обороны и гражданской авиации, в сложное положение.

Значение титана для аэрокосмической промышленности объясняется его уникальными свойствами: он сочетает прочность стали, будучи на 45 процентов легче, а также обладает высокой устойчивостью к нагреванию и коррозии. Титан применяется в производстве разнообразных изделий, от краски до имплантатов.

В авиастроении этот металл и его сплавы используются в силовых конструкциях и обшивке самолётов, в лопатках турбин авиационных двигателей и в шасси. Титан является ключевым материалом, так как отрасль стремится создавать всё более лёгкие самолёты.

США опасаются закупок титана у китайских производителей. Учитывая сложные внешнеполитические и экономические отношения Запада с Китаем, существует высокая вероятность того, что зависимость авиастроения и оборонно-промышленного комплекса от китайских компаний станет новой угрозой, что вызывает в Америке больше опасений, чем зависимость от российского титана.

Около 80 процентов титановой губки, используемой в США, поступает из Японии, которая с трудом справляется с увеличившимся спросом. Американским компаниям потребуется государственная поддержка для возобновления собственного производства титановой губки в достаточных объёмах.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы япония евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Росфинмониторинг внёс певца Шарлота* в список террористов и экстремистов
Российский автомобильный рынок стоит перед вызовом в 2024 году
Правильный уход за малиной гарантирует обильный урожай
Ксения Собчак назвала Константина Богомолова лучшим мужем в день его 49-летия
Лосось под сливочным соусом
Врач Романова: привычка жевать карандаш или ручку может вызвать рак
Травматолог Малыхин дал инструкцию по работе на приусадебном участке
Актриса Юлия Высоцкая показала архивные кадры с венчания
Как безопасно перевозить крупногабаритные грузы в автомобиле
Врач Гинзбург предостерегает об опасности карнивор-диеты
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Последние материалы
Росфинмониторинг внёс певца Шарлота* в список террористов и экстремистов
Российский автомобильный рынок стоит перед вызовом в 2024 году
Правильный уход за малиной гарантирует обильный урожай
Ксения Собчак назвала Константина Богомолова лучшим мужем в день его 49-летия
Лосось под сливочным соусом
Врач Романова: привычка жевать карандаш или ручку может вызвать рак
Травматолог Малыхин дал инструкцию по работе на приусадебном участке
Актриса Юлия Высоцкая показала архивные кадры с венчания
Как безопасно перевозить крупногабаритные грузы в автомобиле
Врач Гинзбург предостерегает об опасности карнивор-диеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников