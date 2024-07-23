Европа не может найти альтернативу российскому титану

Европа не достигла успехов в поиске альтернатив российскому титану

Государства Евросоюза продолжают импортировать титан из России, несмотря на то, что за первые пять месяцев текущего года объём поставок сократился на 22 процента. Тем не менее, полный отказ от этого товара произойдет не скоро.

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За период с января по май 2024 года импорт титана из России в Европу снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2461 тонну, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные евростатистики.

При этом в мае объёмы импорта увеличились почти на треть по сравнению с апрелем, достигнув 578 тонн. В основном рост закупок российского титана в мае был отмечен во Франции, Италии и Германии.

В 2022 году крупнейшие мировые авиастроительные компании заявили о намерении полностью прекратить импорт титана из России. Однако Европа не ввела запрет на закупки этого металла. В то же время США потребовали от российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" получать специальные лицензии на экспорт.

Эксперты отмечают, что на данный момент Европа не нашла альтернативных источников титана, а авиационная промышленность не может функционировать без этого материала. По мнению аналитиков, Евросоюзу потребуется от пяти до семи лет, чтобы полностью отказаться от российского титана.

По итогам 2024 года поставки титана из России в ЕС вряд ли значительно сократятся; более вероятно, что объём импорта вырастет на фоне увеличивающейся потребности промышленности в этом металле, считают эксперты.

Мировая авиастроительная отрасль продолжает зависеть от российских поставок титана, что вызывает на Западе опасения за безопасность производства как гражданских, так и военных самолётов и авиадвигателей. Американское издание The Washington Post ранее отмечало, что Россия может перекрыть поставки этого металла, поставив компании из недружественных стран, важные для национальной обороны и гражданской авиации, в сложное положение.

Значение титана для аэрокосмической промышленности объясняется его уникальными свойствами: он сочетает прочность стали, будучи на 45 процентов легче, а также обладает высокой устойчивостью к нагреванию и коррозии. Титан применяется в производстве разнообразных изделий, от краски до имплантатов.

В авиастроении этот металл и его сплавы используются в силовых конструкциях и обшивке самолётов, в лопатках турбин авиационных двигателей и в шасси. Титан является ключевым материалом, так как отрасль стремится создавать всё более лёгкие самолёты.

США опасаются закупок титана у китайских производителей. Учитывая сложные внешнеполитические и экономические отношения Запада с Китаем, существует высокая вероятность того, что зависимость авиастроения и оборонно-промышленного комплекса от китайских компаний станет новой угрозой, что вызывает в Америке больше опасений, чем зависимость от российского титана.

Около 80 процентов титановой губки, используемой в США, поступает из Японии, которая с трудом справляется с увеличившимся спросом. Американским компаниям потребуется государственная поддержка для возобновления собственного производства титановой губки в достаточных объёмах.