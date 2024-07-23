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Олег Артюков
RTS: Австрия по-прежнему зависит от поставок газа из России

Австрия зависит от поставок газа из России. И не спешит что-либо менять

2:34
Экономика

Австрия продолжает получать основную часть своего газа из России по единственному работающему трубопроводу, несмотря на критику со стороны европейских союзников, сообщает швейцарское издание RTS.

Австрия зависит от поставок газа из России. И не спешит что-либо менять
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Однако с 2025 года истекает контракт на транзит газа через Украину, и Австрия нашла новых поставщиков, чьи цены выше на пять-десять процентов.

Прошло два с половиной года с начала конфликта на Украине, а Австрия всё ещё получает 90 процентов газа из России, говорится в материале издания (перевод "ИноТВ"). Эта ситуация стала известна в конце 2023 года и вызвала шквал критики со стороны европейских стран.

В 2018 году крупнейшая австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт с "Газпромом" до 2040 года. Сейчас OMV продолжает закупать газ по сниженным ценам, так как санкции не касаются природного газа.

Поставки осуществляются через Украину по трубопроводу "Дружба", который является единственным работающим на этом маршруте. Однако контракт на его использование истекает в конце 2024 года, и его, скорее всего, не продлят.

Австрийская компания OMV сможет расторгнуть или оспорить контракт с "Газпромом" из-за прерванных поставок и перейти на закупки газа у Норвегии или США, что обойдётся дороже на пять-десять процентов.

Заметим, что поставки природного газа из России выгодны для Австрии. Благодаря им страна стала экспортёром электроэнергии — впервые за два десятка лет.

Власти Австрии, впрочем, ранее заявляли об изучении способов отказаться от импорта газа из России. Но по соглашению, компания OMV может заплатить существенную неустойку, если откажется от поставок в одностороннем порядке.

Заметим, что ранее были сообщения о том, что Евросоюз изучает вариант с продлением контракта на транзит газа через территорию Украины, поскольку эти поставки важны для центральноевропейских государств.

Причём поставлять якобы должны газ из Азербайджана. Правда, откуда в этой стране возьмут дополнительные 15 миллиардов кубометров газа ежегодно, не сообщалось. А ведь это непростое дело, нарастить добычу в таком объёме, причём достаточно быстро.

Так что с этим вариантом тоже вопросов пока больше, чем ответов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы австрия евросоюз азербайджан
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