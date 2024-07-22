Китай может нарастить объёмы закупок российской нефти

Аналитики прогнозируют увеличение импорта Китаем нефти из России

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай может увеличить объёмы закупок российской нефти сорта ВСТО в ближайшие месяцы. По мнению аналитиков международного ценового агентства Argus, это приведёт к росту стоимости этого сорта нефти во втором полугодии.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

В обзоре "Импорт нефти в Азию сократился" аналитики Argus пишут, что в ближайшие месяцы китайские компании могут нарастить закупки смеси ВСТО из-за ожидания увеличения спроса со стороны местных нефтепереработчиков на лёгкую нефть.

Возможное увеличение импорта российской нефти связано с интересом местных переработчиков и запуском новых заводов.

Ожидается, что независимая китайская компания Jincheng Petrochemical, управляющая НПЗ Haoye и Bora, получит первую квоту на импорт нефти в сентябре и, вероятно, отдаст предпочтение более дешёвым сортам, таким как российская нефть, считают в Argus.

В августе также планируется запуск завода Yulong с мощностью 400 тысяч баррелей в сутки, что может дополнительно поддержать спрос на смесь ВСТО во втором полугодии.

По данным Argus, Yulong уже закупил партию российской нефти для пробного запуска мощностей с поставкой в июле и проявляет интерес к объёмам с доставкой в августе.

Аналитики полагают, что потенциальный интерес к смеси ВСТО со стороны заводов Jincheng и Yulong, а также возможное снижение экспорта этого сорта в третьем квартале, будут способствовать усилению конкуренции за это сырьё в Китае и приведут к росту цен.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2024 года поставки сжиженного природного газа из России в Китай сократились почти на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в первые полгода 2024 года импорт СПГ из России в Китай снизился, в то время как поставки нефти увеличились по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Объём импорта СПГ составил 3,51 млн тонн, что на 9,2 процента меньше по сравнению с прошлогодним показателем. В стоимостном выражении этот объем составил более двух миллиардов долларов.

За первое полугодие 2024 года торговый оборот между Россией и Китаем достиг почти 117 миллиардов долларов, что на 1,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт Китая в Россию составил 51,6 миллиардов долларов, снизившись на 0,8 процентов, тогда как импорт из России увеличился до 65,2 миллиардов долларов, что на 3,9 процента больше.