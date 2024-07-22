Китай может нарастить объёмы закупок российской нефти

Китай может увеличить объёмы закупок российской нефти сорта ВСТО в ближайшие месяцы. По мнению аналитиков международного ценового агентства Argus, это приведёт к росту стоимости этого сорта нефти во втором полугодии.
В обзоре "Импорт нефти в Азию сократился" аналитики Argus пишут, что в ближайшие месяцы китайские компании могут нарастить закупки смеси ВСТО из-за ожидания увеличения спроса со стороны местных нефтепереработчиков на лёгкую нефть.
Возможное увеличение импорта российской нефти связано с интересом местных переработчиков и запуском новых заводов.
Ожидается, что независимая китайская компания Jincheng Petrochemical, управляющая НПЗ Haoye и Bora, получит первую квоту на импорт нефти в сентябре и, вероятно, отдаст предпочтение более дешёвым сортам, таким как российская нефть, считают в Argus.
В августе также планируется запуск завода Yulong с мощностью 400 тысяч баррелей в сутки, что может дополнительно поддержать спрос на смесь ВСТО во втором полугодии.
По данным Argus, Yulong уже закупил партию российской нефти для пробного запуска мощностей с поставкой в июле и проявляет интерес к объёмам с доставкой в августе.
Аналитики полагают, что потенциальный интерес к смеси ВСТО со стороны заводов Jincheng и Yulong, а также возможное снижение экспорта этого сорта в третьем квартале, будут способствовать усилению конкуренции за это сырьё в Китае и приведут к росту цен.
Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2024 года поставки сжиженного природного газа из России в Китай сократились почти на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в первые полгода 2024 года импорт СПГ из России в Китай снизился, в то время как поставки нефти увеличились по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Объём импорта СПГ составил 3,51 млн тонн, что на 9,2 процента меньше по сравнению с прошлогодним показателем. В стоимостном выражении этот объем составил более двух миллиардов долларов.
За первое полугодие 2024 года торговый оборот между Россией и Китаем достиг почти 117 миллиардов долларов, что на 1,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт Китая в Россию составил 51,6 миллиардов долларов, снизившись на 0,8 процентов, тогда как импорт из России увеличился до 65,2 миллиардов долларов, что на 3,9 процента больше.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.