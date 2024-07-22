Futura: Россия нашла огромные запасы нефти в Антарктиде

На Западе сообщили об огромных запасах нефти в Антарктиде, обнаруженных Россией

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антарктида недавно вновь привлекла внимание мировой общественности благодаря России. Российские ученые обнаружили на самом южном континенте огромные запасы нефти. Это открытие представляет собой негативную новость для западных стран, считает автор французского издания Futura.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

"Тревожное открытие. Россия нашла 511 миллиардов баррелей нефти в Антарктиде, и это плохая новость", — говорится в материале.

На Западе полагают, что обнаружение столь значительных, ранее неизвестных залежей нефти может вызвать потрясения на мировых энергетических рынках. По самым скромным оценкам, запасы антарктического месторождения превышают объемы нефти, добытой в Северном море за последние 50 лет, в десять раз.

В материале говорится, что деятельность России в Антарктиде давно вызывает недовольство на Западе. В частности, российский корабль "Академик Александр Карпинский", курсирующий между Кейптауном и Антарктидой, вызвал опасения западного сообщества ещё в 2023 году. Появились подозрения, что российские учёные на этом судне занимаются не только сейсмическими исследованиями, но и геологической разведкой.

Обнаружение таких крупных запасов нефти может в теории нивелировать усилия западных стран по переходу на альтернативные источники энергии, говорится в материале Futura.

Кроме того, существует вероятность обострения геополитической конкуренции за право контроля над Антарктидой. В частности, есть опасения, что Россия может начать перекраивать мировой энергетический рынок в свою пользу.

Ранее британское издание The Telegrah сообщило, что деятельность России в Антарктиде обсуждалась на заседании комитета по экологическому аудиту Палаты общин.

Довольно необычно, но тогда парламентский заместитель госсекретаря по Северной и Южной Америке, Карибскому бассейну и заморским территориям Дэвид Ратли заявил, что Россия проводит в Антарктиде исключительно научные исследования.

В компании "Росгеология" неоднократно заявляли, что её деятельность в Антарктике и прилегающих морях носит исключительно научный характер. И компания не занимается разведкой минеральных ресурсов этого региона, строго соблюдая международные обязательства.

Согласно заключенным ранее соглашениям, действует мораторий на добычу полезных ископаемых в Антарктиде.