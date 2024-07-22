Sohu: в Болгарии негодуют, узнав о реакции России насчёт требований компенсации за газ

Европейские страны не только вводят санкции против России, но и пытаются компенсировать свои убытки за её счёт. Недавно отличилась Болгария, пытаясь взыскать с Москвы 400 миллионов евро, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.
Болгария на протяжении многих лет закупала российский газ, но прекратила это делать из-за санкций и ухудшения отношений с РФ. Предполагалось, что это нанесёт значительный финансовый урон России, однако результат оказался обратным.
Болгария была вынуждена закупать газ у других поставщиков по гораздо более высоким ценам, что привело к большим убыткам. Теперь София пытается компенсировать ущерб.
Болгария заявила, что компания "Газпром" якобы задолжала ей 400 миллионов евро за непоставленный газ. София потребовала погасить этот долг, напрямую обратившись к Москве. По мнению автора материала, ответ Москвы вызвал возмущение у болгар.
"Требования Болгарии заставили Россию и смеяться, и плакать", — считает он.
Ожидалось, что требование Болгарии вызовет у России нервозность, так как 400 миллионов евро — серьёзная сумма. Однако ситуация сложилась иначе. Судя по реакции официальных лиц и прессы, в России были удивлены действиями болгар, пытающихся исправить свои ошибки за чужой счёт.
В то же время действия Софии вызвали улыбку. И компании "Булгаргаз" дали понять, что никаких денег она не получит. Автор материала считает, что Россия не будет удовлетворять требования Болгарии.
Ранее стало известно, что компания "Булгаргаз" подала в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже иск о возмещении убытков на 400 миллионов евро в связи с прекращением поставок газа в 2022 году.
Дело в том, что Болгария отказалась платить рублями за поставки российского газа. В "Булгаргазе" в новом порядке оплаты увидели "значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".
Однако перспективы разбирательства в арбитраже туманны. Власти ЕС включили в пакеты антироссийских санкций запреты на оказание юридических услуг российским компаниям. По мнению Москвы, это делает невозможным осуществление справедливого судебного разбирательства на территории стран Евросоюза.
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