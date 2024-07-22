Handelsblatt: "яд" санкций против России ударит по ЕС

В Германии рассказали о яде антироссийских санкций, который ударит по ЕС

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные санкции против России не достигли своих целей и в будущем могут нанести ущерб Европейскому союзу, сообщает немецкое издание Handelsblatt. Оно ссылается на исследование четырех европейских экономических институтов, выполненное по заказу Министерства экономики Германии.

Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

"Экономика России активно растёт благодаря буму в производстве оружия. Теперь эксперты надеются, что санкции будут действовать как медленный яд в долгосрочной перспективе," — отмечается в материале издания.

Россия в любом случае восстановит полноценное участие в мировой торговле, и тогда этот "яд" может ударить по Евросоюзу. Например, через повышение цен на нефть и газ, подчёркивает Handelsblatt.

Такие страны, как Австрия и Венгрия, продолжают получать нефть и газ из России. Германия фактически делает то же самое, импортируя топливо из Индии, произведенное из российского сырья. В результате государства Евросоюза платят больше, не достигая значительного ослабления Москвы, отмечает издание.

"Кажется, что у тех, кто отвечает за санкционную политику Запада, отсутствуют базовые знания об экономических связях и роли спроса и предложения," — отмечается в публикации.

Напомним, ранее Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России, который был нацелен на энергетический, финансовый и торговый секторы.

В рамках этих мер ЕС ввел ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Согласно заявлению Совета ЕС, эти меры направлены на уменьшение доходов России от продажи и транспортировки газа. Ограничения распространяются на перевалку СПГ с одного судна на другое и на перегрузку с судна на берег.

Следует отметить, что эти ограничения касаются исключительно реэкспорта СПГ в третьи страны через территорию ЕС и не влияют на импорт.

Кроме того, ЕС запретил инвестиции, поставку товаров, технологий и оказание услуг, необходимых для завершения проектов СПГ. Под эти ограничения попадают проекты "Арктик СПГ — 2" и "Мурманск СПГ". Также введены ограничения на импорт российского газа через терминалы ЕС, которые не подключены к общей системе природного газа.

При этом европейские государства значительно увеличили импорт сжиженного природного газа из России. А в Греции, например, отказались от строительства нескольких терминалов по приёму СПГ. Сейчас в этой стране работает один такой терминал, но не на полную мощность.

А построить собирались пять, с перспективой поставок газа в соседние страны. Однако от этих планов власти Греции отказались, как минимум отложив их на долгий срок.

Причина в том, что значительно возросли поставки трубопроводного газа из России, который стоит куда дешевле, нежели американский СПГ.