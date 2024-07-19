Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Цены на золото пошли вниз. Тенденция?

Цены на золото начали падать. Но вновь могут резко вырасти

3:19
Экономика

В пятницу цены на золото упали более чем на один процент на фоне укрепления доллара США. Инвесторы начали фиксировать прибыль после недавнего роста цен на золото, вызванного ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в сентябре.

Цены на золото начали падать. Но вновь могут резко вырасти
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

По состоянию на 12:33 по Гринвичу цена золота на спотовом рынке снизилась на 1,7 процента, достигнув 2404,34 доллара за унцию. Это произошло после того, как в среду цена золота достигла рекордного максимума в 2438,60 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX упали на два процента, до 2406,50 доллара.

Доллар укрепился на 0,1 процента, а доходность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась, что оказало понижательное давление на золото.

Аналитик OANDA Зайн Вауда отметил, что сочетание нескольких факторов, таких как укрепление доллара, рост доходностей облигаций, снижение геополитической напряженности и фиксация прибыли, способствует снижению цен на золото перед выходными.

Он также добавил, что если цена золота закроется ниже 2400 долларов, достижение уровня 2500 долларов в краткосрочной перспективе будет затруднительным.

По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентных ставок ФРС в сентябре оценивается в 98 процентов. Низкие ставки по займам делают золото более привлекательным для инвесторов.

!--Тип баннера: HB Pravda short_list_2-->

В начале этой недели председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляционные показатели укрепляют уверенность в устойчивом возвращении темпов роста цен к целевому уровню центрального банка.

Рикардо Евангелиста из ActivTrades высказал мнение, что в краткосрочной перспективе золото будет торговаться выше 2400 долларов. Он также отметил, что если данные по ВВП США, которые будут опубликованы на следующей неделе, укажут на замедление экономической активности, золото может вновь достичь рекордного уровня, достигнутого в среду.

Серебро на спотовом рынке снизилось на 3,5 процента, до 29 долларов за унцию, платина упала на 0,8 процентов, до 960,10 доллара, а палладий подешевел на 1,1 процентов, до 919,51 доллара. Котировки всех трёх металлов, по всей видимости, завершат неделю на понижении.

Отметим, в этом году цены на золото уже установили несколько рекордов по росту стоимости. Некоторые аналитики говорят, что цена вполне может достичь 2600 долларов за унцию.

Этому в немалой степени способствует тот факт, что центробанки многих стран мира рассматривают драгоценные металлы как средства сохранения активов. И золото в том числе.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы доллар
Обсудить
Новости Все >
Как выбрать лучший ресторан в отпуске: советы туристам
Описаны последствия купания в Сене для мэра Парижа Анн Идаль
Эксперт объяснил, что будет с машиной при нарушении угла установки колёс
Диетолог Спектор: отказ от соли не поможет в снижении артериального давления
CD Projekt RED работает над новой частью "Ведьмака"
Анджелина Джоли призывает Брэда Питта отказаться от судебного иска против неё
В США врачи начали использовать метод НЭП для посмертного "оживления" тел
Эксперты ответили, почему кошкам обрабатывают лапы сливочным маслом
Ксения Бородина высказалась о покойном музыканте Нерушенко
RAS: зафиксированы первые сигналы нового 26-го цикла солнечной активности
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Метод опрыскивания листьев огурцов мылом: работает?
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Последние материалы
Врач Странадко: из-за избыточного веса повышается риск развития рака почки
5 причин выращивать стелющиеся томаты
Минеральные Воды стали самым дешевым городом для летнего отдыха 2024
Вяленые томаты в духовке: простой рецепт итальянской закуски
Новая модель объясняет точное время взрыва вирусных клеток
Звезда "Пацанов" Энтони Старр обсудил феномен усталости от супергероев
Как популярные советы по уходу за кожей могут навредить вашему лицу
Лев Яшин признан лучшим вратарём всех времён
Эксперты назвали основные недостатки автомобилей с полным и задним приводом
Родион Газманов показал фото из семейного архива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников