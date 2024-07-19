Цены на золото пошли вниз. Тенденция?

Цены на золото начали падать. Но вновь могут резко вырасти

3:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В пятницу цены на золото упали более чем на один процент на фоне укрепления доллара США. Инвесторы начали фиксировать прибыль после недавнего роста цен на золото, вызванного ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в сентябре.

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

По состоянию на 12:33 по Гринвичу цена золота на спотовом рынке снизилась на 1,7 процента, достигнув 2404,34 доллара за унцию. Это произошло после того, как в среду цена золота достигла рекордного максимума в 2438,60 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX упали на два процента, до 2406,50 доллара.

Доллар укрепился на 0,1 процента, а доходность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась, что оказало понижательное давление на золото.

Аналитик OANDA Зайн Вауда отметил, что сочетание нескольких факторов, таких как укрепление доллара, рост доходностей облигаций, снижение геополитической напряженности и фиксация прибыли, способствует снижению цен на золото перед выходными.

Он также добавил, что если цена золота закроется ниже 2400 долларов, достижение уровня 2500 долларов в краткосрочной перспективе будет затруднительным.

По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентных ставок ФРС в сентябре оценивается в 98 процентов. Низкие ставки по займам делают золото более привлекательным для инвесторов. !--Тип баннера: HB Pravda short_list_2--> !--Тип баннера: HB Pravda short_list_2-->

В начале этой недели председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляционные показатели укрепляют уверенность в устойчивом возвращении темпов роста цен к целевому уровню центрального банка.

Рикардо Евангелиста из ActivTrades высказал мнение, что в краткосрочной перспективе золото будет торговаться выше 2400 долларов. Он также отметил, что если данные по ВВП США, которые будут опубликованы на следующей неделе, укажут на замедление экономической активности, золото может вновь достичь рекордного уровня, достигнутого в среду.

Серебро на спотовом рынке снизилось на 3,5 процента, до 29 долларов за унцию, платина упала на 0,8 процентов, до 960,10 доллара, а палладий подешевел на 1,1 процентов, до 919,51 доллара. Котировки всех трёх металлов, по всей видимости, завершат неделю на понижении.

Отметим, в этом году цены на золото уже установили несколько рекордов по росту стоимости. Некоторые аналитики говорят, что цена вполне может достичь 2600 долларов за унцию.

Этому в немалой степени способствует тот факт, что центробанки многих стран мира рассматривают драгоценные металлы как средства сохранения активов. И золото в том числе.